Pdl uso monopattini elettrici, Laricchia (M5S): “È triste che gli altri consiglieri del M5S abbiano votato a favore della proposta”

BARI - “È inaccettabile che i consiglieri di maggioranza del M5S vadano contro quanto fatto dal Movimento 5 Stelle in Parlamento e nelle altre Regioni, votando a favore della proposta di legge presentata dal consigliere Bellomo per limitare l’uso dei monopattini elettrici, solo perché la stessa proposta aveva il parere favorevole del governo regionale. In questo modo si va contro i principi del Movimento 5 Stelle, che da sempre si batte per la mobilità sostenibile, al solo fine di adeguarsi a quello che dice la maggioranza. L’unica a battersi per i nostri valori resto io, che ho votato convintamente contro la pdl come ha fatto il M5S in Parlamento e in Regione Lombardia”. Lo dichiara la consigliera del M5S Antonella Laricchia a margine della votazione con cui il consiglio regionale ha approvato la proposta di legge al Parlamento con cui si introducono l’obbligo generalizzato di stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi e l’estensione a tutti i conducenti dei monopattini elettrici dell’obbligo di indossare idoneo casco protettivo

“Il M5S in Lombardia - continua Laricchia - ha votato contro questa proposta di legge, con il capogruppo Nicola Di Marco che ha definito ‘una battaglia ideologica lo stucchevole tentativo di mettere una bandierina politica contro un mezzo di trasporto sostenibile, reo di essere stato introdotto in Italia dal Movimento Cinque Stelle’. In sede di esame di questa proposta alla Camera, è intervenuto in Commissione Trasporti il nostro Diego De Lorenzis che ha sottolineato che le regole per i monopattini già esistono e che la proposta ‘tenta di porre limitazioni più restrittive, sulla base della presunzione di un'intrinseca insicurezza del mezzo: in realtà il problema è la generale mancanza di sicurezza sulle nostre strade causata soprattutto dagli automobilisti, che guidano veicoli più veloci e più pesanti, con il rischio di criminalizzare gli utenti della strada più vulnerabili’. Non possiamo scoraggiare la mobilità sostenibile, per questo è triste che i colleghi del Movimento 5 Stelle abbiano votato a favore della proposta di legge”.