Salmo unplugged è disponibile su Amazon Music Italia

MILANO - Amazon Music Italia svela oggi il nuovo ed esclusivo elenco di brani e contenuti video dell'EP Salmo Unplugged (Amazon Original). Disponibile in esclusiva su Amazon Music Italia, lo speciale editoriale comprende 10 brani unplugged e 10 eccezionali video musicali registrati a fine estate nella bellissima Costa Smeralda, in Sardegna.

Salmo è un artista eclettico, anticonformista, provocatorio e pioniere della musica rap italiana con all’attivo 63 dischi di platino e 39 dischi d'oro. Le nuovissime tracce unplugged includono 9 brani reinventati dall'ultimo album dell'artista FLOP insieme a successi tratti dagli album Playlist, Hellvisback e The Island Chainsaw Massacre. Oltre a nove brani rinnovati con un arrangiamento totalmente nuovo e lontani dai brani della versione originale,l’ Amazon Original include un remix inedito di brani molto amati come “MARLA” e “Black Widow”, che è diventato il focus track del progetto.





La tracklist completa:





90MIN - Unplugged (Amazon Original)





ALDO RITMO - Unplugged (Amazon Original)





CRIMINALE - Unplugged (Amazon Original)





LA PRIMA VOLTA - Unplugged (Amazon Original)





LUNEDÌ - Unplugged (Amazon Original)





MARLA / BLACK WIDOW - Unplugged (Amazon Original) – Focus track





IL SENSO DELL'ODIO - Unplugged (Amazon Original)





IL CIELO NELLA STANZA - Unplugged (Amazon Original)





L'ALBA - Unplugged (Amazon Original)





A DIO - Unplugged (Amazon Original)





Salmo Unplugged (Amazon Original) è la prima volta per l'artista rap con un unplugged delle sue canzoni con una band dal vivo. I video delle tracce, disponibili per tutti i clienti Amazon Music Italia, sono stati registrati in una location mozzafiato e significativa: la terrazza del Baja Sardinia Ritual Club. Registrando nella sua terra d'origine, la Costa Smeralda, Salmo si è lanciato in una nuova sfida e ha accolto una sua esigenza artistica con l'obiettivo di mostrarsi sotto una nuova luce con la performance acustica per i suoi fan.

Brani e video saranno disponibili dalle 21:00 del 3 ottobre su Amazon Music Italia e, contestualmente, i video con la performance di Salmo saranno resi disponibili sul suo canale YouTube. Inoltre, verrà rilasciata simultaneamente una versione estesa dell'intera sessione, contenente tutti i video.

“Suonare e registrare questo speciale unplugged è stato incredibile, con una formazione inedita, nuovi arrangiamenti, suoni e un modo di cantare diverso dal solito. Tengo molto a questo progetto e volevo che fosse un omaggio alla musica live”.

La nuova esclusiva track list unplugged sarà pubblicata anche in vinile e disponibile dal 9 dicembre 2022. Salmo Unplugged (Amazon Original) è disponibile sull’app di Amazon Music per iOS e Android.