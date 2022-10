Torna il Dizionario del dialetto barese di Enrica e Lorenzo Gentile per la delizia dei cultori

- Per la delizia dei cultori del dialetto barese, nel centenario della nascita di Lorenzo Gentile (1922-2008), barese Doc, innamorato della lingua di casa nostra, la figlia Enrica, ricercatrice presso il Dipartimento di Informatica della nostra Università, ha pensato di ricordare il padre con la riedizione del “Dizionario del dialetto barese - Italiano-Barese e Barese-Italiano” (Edizioni Grifo), in precedenza edito da Levante, del quale è anche coautrice. Il Dizionario è allegato al quotidiano “L’Edicola del Sud”.Umiltà, umanità, signorilità, generosità e modestia erano le qualità che contraddistinguevano il caro Lorenzo, che ha dimostrato tutto il suo amore per Bari, il dialetto barese ed il teatro, mettendo in scena, come regista e attore, le commedie “Cose ca seccèdene”, di Gaetano Savelli (1896-1977), e “No! U manecomie no!” di Domenico Triggiani (1929-2005), curando anche la regia della commedia “Tutte colpe de Zì Martemè” della quale è stato autore insieme a Benedetto Maggi. È stato anche interprete di una parte nella commedia dialettale di Vito Maurogiovanni (1924-2009), “U cafè andiche”, diretto da Vito Signorile. Gentile ha curato anche la regia di diverse commedie in dialetto barese di Gaetano Savelli, Domenico Triggiani ed anche una sua commedia “Tutte le colpe di Martemè” (Tutte le colpe di Bartolomeo), scritta con Benedetto Maggi. Gentile è anche autore della commedia “U mbetate de Natale” (L’invitato di Natale – Levante Ed.), rappresentata più volte con successo e premiata alla Piedigrotta Barese nel 1996.Gentile ha avuto anche esperienze di cinema nei film “Del perduto amore” (regista Michele Placido), “Hotel Dajti - Una storia al di là del mare” (regista Carmine Fornari) e “La casa delle donne” (regista Mimmo Mongelli).Scrive Vito Maurogiovanni, nella presentazione: «Lorenzo Gentile, in questa meritoria fatica, ha raccolto i vocaboli nella loro doppia versione e li ha anche arricchiti con fraseologie, proverbi, sinonimi, stornelli, sonetti e via dicendo. Un lavoro, dunque, in apparenza censorio – riportare tutto ciò che appare nelle lingue parlate – ma la registrazione, attenta e oculata, va anche oltre il termine in se stesso. Nelle sue pagine, Gentile dà grande spazio alle voci sicché si ampliano di tutta quella ricchezza non solo fraseologica che si delinea attorno al vocabolo stesso».Lorenzo Gentile, scrive nella premessa che «Il lavoro principale richiesto da questa mia pubblicazione è stato quello di raccogliere, per ogni singolo vocabolo, i differenti termini dialettali utilizzati dai tanti autori baresi nei loro scritti. Questo ha portato, anche, alla individuazione di sinonimi che si differenziano tra loro solo per il cambio di una o più consonanti».Il Dizionario, da non perdere, è anche arricchito da una nutrita bibliografia.In copertina “Terra di Bari”, stampa di A. Bulifon, 1794.La sua poesia “Chèsse jè Bare”, dimostra tutto l’amore per la sua città, ipotizza, tra l’altro, che Petrarca, Boccaccio e Dante, impararono da noi l’italiano!

Seccome avime perdute la memorriejè mègghie ca v’u digghe che la storrieaccome la Bare nèste jè nateche le casre, la meragghie e le strate.Cchiù de mill’anne apprìme de Cristearrevò na morre de gènde ma’ viste,mbrime la Pùgghie s’aggnì de crestianemenute da tèrre assà lendane.A Bbare se sestemarene che le famigghiee che l’ajiute de megghière e ffigghiefacèrene cassre a preppedàgnesènza porte, checine e bbàgne.Chiandarene aminuue, grane dure,vigne, auuì, ciggere e fasule,cime de rape e ffave de cuèzzee a mmare menarene le rèzze.Rome no jère fendate angoreacquanne Bare jère nu sblendoreche commerciande e navegandeca facèrene de Bare nu ngande.Le prime a scrive u latine andichesò state Ennie, Pacuvie e Androniche:sò trè pugljise brave assà assàca Rome se le petève seggnà.Ormà u sapene tutte quandeca Petrarche, Boccacce e Ddandembararene da nù u taggliane,pure ce lore jèrene toscane.Ce ngann’a mmare tu stà assisete pare de stà mbaravisee ce te mitte de facce o solepe rengrazzià Ddì non ge sò parole.Ch’u sole calde e u prefume de mareno nge stà na cetà mègghie de Bare.