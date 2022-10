Trinitapoli: arrivano 3.800.000 euro nelle casse comunali. Investimenti rigenerazione urbana, l'ultimo regalo dell'ex sindaco Losapio

MICHELE MININNI - TRINITAPOLI (BAT) - A distanza di quasi sette mesi, arriva finalmente una buona notizia per il Comune di Trinitapoli. L’Ente è stato ammesso insieme al Comune di Zapponeta al finanziamento dei progetti presentati al Ministero per la rigenerazione Urbana, il bando veniva presentato ai comuni inferiori a quindicimila abitanti richiedenti e di quelli beneficiari del finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. - TRINITAPOLI (BAT) - A distanza di quasi sette mesi, arriva finalmente una buona notizia per il Comune di Trinitapoli. L’Ente è stato ammesso insieme al Comune di Zapponeta al finanziamento dei progetti presentati al Ministero per la rigenerazione Urbana, il bando veniva presentato ai comuni inferiori a quindicimila abitanti richiedenti e di quelli beneficiari del finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.





Arrivano quindi tremilioniottocentomila euro nelle casse del Comune, soprattutto ai Commissari, fondi intercettati insieme al Comune di Zapponeta, Ente capofila del progetto che ha ottenuto milleduecento euro come da decreto del dicianove ottobre 2022.In sostanza si tratta dell’ultima azione amministrativa dell’ex sindaco Emanuele Losapio che insieme al collega di Zapponeta Vincenzo Riontino, nella data dell’undici marzo 2022 presentarono alcuni progetti da candidarsi a rigenerazione urbana tramite fondi per riqualificazione. A breve il centro Ofantino sarà un cantiere aperto, gli interventi partiranno dal rifacimento di via Vittorio Veneto sanpietrini inclusi, alla sistemazione della villa comunale di via Papa Giovanni XXIII e nelle periferie della Città.