Trinitapoli: il pizzaiolo Sarcina ritira la sua prima stella di chef di pizza stellato

Consegnata qualche giorno fa la Prima Stella di Chef di pizza stellato al trinitapolese Leonardo Sarcina titolare della pizzeria la Dolce Vita di Trinitapoli. Un riconoscimento importante del prodotto pizza che è un trend italiano.





La Stella è stata consegnata a Leonardo al Gran Galà della Guida delo chef di pizza stellato presso il Centro Riccagioia a Torrazza Coste in provincia di Pavia. Entusiasmo alle stelle per il premiato Leonardo Sarcina: "Questa stella rappresenta un impegno riconosciuto a livello mondiale, non posso che ringraziare la mia famiglia- continua Leonardo-il mio staff e tutta la mia clientela che ogni giorno mi accompagna in questo percorso".