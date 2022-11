Bari, 'Alla scoperta di antichi sapori e antichi saperi': a Ceglie un nuovo appuntamento della manifestazione promossa dal Municipio IV

BARI - Domani, sabato 12 novembre, alle ore 19, in piazza Santa Maria del Campo a Ceglie, si terrà un nuovo appuntamento della manifestazione “Alla scoperta di antichi sapori e antichi saperi”, promossa dal Municipio IV per valorizzare la storia, le tradizioni e i prodotti locali.I cittadini potranno visitare e acquistare prodotti del mercatino allestito per l’occasione, degustare le specialità gastronomiche tipiche del territorio e assistere all’esibizione dei Soballera che propongono un repertorio di musica popolare.