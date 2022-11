Serie A, il Lecce sul campo della Sampdoria

FRANCESCO LOIACONO - Nella quindicesima giornata di andata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 18 al “Ferraris” la Sampdoria. Per i salentini sarà una partita insidiosa. I blucerchiati cercheranno una vittoria per lasciare il penultimo posto. I giallorossi pugliesi dovranno ottenere un risultato positivo per fare un passo in avanti importante verso la salvezza.

Nel Lecce esterni Hjulmand e Gonzalez. Regista Strefezza. In attacco Colombo e Di Francesco. Nella Sampdoria non sarà in panchina l’allenatore serbo Dejan Stankovic squalificato. Al suo posto il vice Nenad Sakic. Sulle fasce Villar e Djuricic. Trequartista Murru. In avanti Caputo e Gabbiadini. Il 19 Maggio 1991 la Sampdoria superò 3-0 al “Ferraris” il Lecce e i blucerchiati allenati da Vujadin Boskov vinsero l’unico scudetto della loro storia. Arbitrerà Daniele Doveri della sezione di Roma.