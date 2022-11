Bari: venerdì 18 novembre a Villa De Grecis l'evento economico-finanziario "Nel caos di una Tempesta Perfetta"

BARI - Nella splendida cornice di Villa de Grecis a Bari, si terrà venerdì 18 novembre, uno tra i più importanti eventi economico-finanziari del Centro Sud. - Nella splendida cornice di Villa de Grecis a Bari, si terrà venerdì 18 novembre, uno tra i più importanti eventi economico-finanziari del Centro Sud.





E' organizzato da A.M.U. Investments S.I.M. S.p.A, main sponsor TeamSystem, media partner BeBeez e Giornale di Puglia e partners/patrocinatori prestigiosi (tra i quali ALPHA PHARMA SERVICE SRL, GIM Legal STA, Capital For Progress, Borsa Italiana, ANASF, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, Giovani Imprenditori Confindustria Bari-BAT, Comune di Bari, Università degli studi "Aldo Moro") .

I lavori saranno suddivisi in due sezioni: la prima, quella mattutina è dedicata al mondo della "Finanza Corporate", la seconda, quella pomeridiana, al mondo della "Finanza Private".

La crisi pandemica del 2020 ha rappresentato - probabilmente - uno spartiacque epocale capace di incidere e di rivoluzionare lo status quo che si era instaurato e radicato dopo la Grande Recessione, un cambio di scenario che comporterà tra l’altro una serie di misure, e di contro misure pubbliche e private, alle quali non tutti sembrano preparati o attrezzati per agire consapevolmente.

Anche la Crisi Perfetta che si sta manifestando nei mercati globali quest’anno troverebbe origine in quel substrato post pandemico che, malauguratamente, l’invasione Ucraina da parte della Russia ha finito per aggravare, oltre misura, esacerbando ogni tipo di effetto, diretto e indiretto, tanto a livello economico-finanziario, quanto sociale, particolarmente a livello umano, visto il prezzo abnorme pagato in termini di vite umane su entrambi i versanti bellici coinvolti.

Due crisi epocali e ravvicinate come queste, crisi esogene imprevedibili in senso stretto, hanno creato un caos che rende incerti più del solito imprenditori e risparmiatori i quali – in assenza di visibilità – sono inclini ad iper-reazioni oppure immobilizzo particolarmente controproducenti, tanto a livello tattico che strategico.

L’evento organizzato da A.M.U. Investments S.I.M. S.p.A e dai Suoi Partner mira al voler fornire spunti, di riflessione e di indirizzo, capaci di condurre ad una maggiore consapevolezza circa le misure da valutare ed adottare, per trasformare tutte queste incertezze in opportunità, tanto a medio che a lungo termine.

PROGRAMMA





9.00 – Inizio registrazioni 1° sessione





9.30 – Saluto autorità

Michele Emiliano – presidente della Regione Puglia

Antonio De Caro – sindaco di Bari





10.00 – Saluto delle autorità

Sergio Fontana – presidente di Confindustria Puglia

Donato Notarangelo – presidente di Confindustria e Giovani Imprenditori Bari-BAT

Elbano De Nuccio – presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili

Saverio Piccareta – presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari





10.45-13.15 Avvio/Fine Tavola rotonda

Moderatore – Giancarlo Giudici – direttore scientifico dell’Osservatorio Minibond e dell’Osservatorio Crowdinvesting della School of Management – Politecnico di Milano

Gianfranco Clarizio – ceo – AMU Investments sim spa

Pietro Poletto – board member, senior independent advisor

Marco Maria Fumagalli – partner – Capital for Progress Advisory srl, First Capital spa

Antonio Riccio – head Fund Cresci al Sud – Invitalia

Domenico Petraroli – Enterprise Territory Manager – Teamsystem

Luca Tavano – head mid & small caps – Equity Primary Markets – Borsa Italiana (Euronext Group)

Michele Cassese – ceo – Alpha Pharma Service srl





13.20 Break Buffet





14.15 Inizio registrazione 2° sessione





14.45-17.15 Avvio/fine tavola rotonda

Moderatore – Antonio Mazzone – Senior Headhunter & Coo – iFintech srl

Paola Soccorso – membro ufficio studi economici – Consob

Cosmo Pretronelli – consigliere nazionale – ANASF

Luigi Rizzi – managing partner – GIM Legal STA

Pietro Poletto – board member, senior independent advisor

Gianfranco Clarizio – ceo – AMU Investments sim spa