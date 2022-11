Guagnano: sabato 19 novembre la presentazione del progetto "Tra botti e botteghe"

GUAGNANO (LE) - Sarà presentato al pubblico il progetto "Tra Botti e Botteghe", che si propone di rivitalizzare e potenziare il commercio e che significa lavorare sia sulla città fisica che su quella sociale. - Sarà presentato al pubblico il progetto "Tra Botti e Botteghe", che si propone di rivitalizzare e potenziare il commercio e che significa lavorare sia sulla città fisica che su quella sociale.





E’ con questa considerazione di base che il Comune di Guagnano intende realizzare il progetto "Tra Botti e Botteghe" - Programma pubblico di valorizzazione del commercio locale nell’ambito della gestione del Fondo Comuni Marginali (istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella Legge di bilancio 2021 in attuazione della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne).

Con il coordinamento tecnico di Città Fertile APS e la preziosa collaborazione con Camera di Commercio di Lecce, GAL "Terra d’Arneo", Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, il progetto "Tra Botti e Botteghe" sarà presentato sabato 19 novembre alle 17:30 nell’appena riqualificato Laboratorio sullo sviluppo rurale (ex mattatoio) di via C.A Dalla Chiesa, anticipando la pubblicazione della Manifestazione d’Interesse e dell’Avviso Pubblico di assegnazione dei finanziamenti a supporto dell’avvio di nuovi esercizi commerciali.

Lo spopolamento progressivo dei nostri Comuni - dicono a Guagnano - ha contribuito alla graduale scomparsa di servizi e attività commerciali: il Fondo Comuni Marginali vuole essere uno strumento a servizio di una strategia più ampia, che rafforzi il ruolo del commercio come rappresentazione identitaria dei luoghi, presidio sociale e opportunità di sviluppo impattando su ambiti quali la qualità ambientale, l’animazione sociale e l’attrattività del paesaggio urbano e creando una nuova chiave di lettura strategica, rimettendo al centro il commercio e il turismo come leve per l’attivazione di processi e servizi fondamentali per cittadini residenti e temporanei.