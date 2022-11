Concerti: il 10 novembre a Bari 'La gioia di essere solidali con la musica, la poesia, la pittura'

I saluti di benvenuto dono affidati al Presidente del Circolo Unione Giacomo Tomasicchio e alla Responsabile della sez. di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia Grazia Andidero seguiti dagli interventi dell’Assessore alla cultura del Comune di Bari Ines Pierucci e della vice Presidente Nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia Santa Fizzarotti Selvaggi. Presenterà l’evento il Presidente dell’Associazione Culturale Incontri Giancarlo Liuzzi.





I brani musicali saranno intervallati dalle letture poetiche dell’attore Giuseppe Casamassima e dall’esposizione artistica a cura di Giusy Petruzzelli delle opere pittoriche di N. Dimitrijevic, G. Ghiro, A. Lazazzera, A. P. Prima. L’evento intende approfondire la riflessione sul senso della solidarietà oggi in questi tempo così inquieto, per non lasciar solo l’altro nella disperazione, ma facilitare il passaggio dalla disperazione alla speranza al di là di confini, culture, etnie.





L’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus sezione di Bari con la sua flessibilità e duttilità concettuale che la caratterizza attraverso le tre Arti ( Musica, Poesia , Pittura), costruisce quelle che la vice Presidente Nazionale dell'Associazione chiama “ Terze terre”. le terre della creatività e della reciproca conoscenza fondamentali per dischiudere nuovi orizzonti di senso onde promuovere sempre di piu' il radicamento dei valori umanitari universali.





Il Concerto sostiene l'idea di un dialogo interculturale e condivisione di ideali ed esperienze con il villaggio di Kpouèbo nel centro della Costa d'Avorio . Un intenso dialogo che ha avuto inizio già dall'anno 2021 con la pubblicazione bilingue "Le mani delle madri. Ricette senza confini " Schena editore e con vari eventi transculturali.





A tal proposito sarà proiettato in breve video che sintetizza l’esperienza transculturale tra due culture apparentemente diverse ma in realtà per molti aspetti simili. Il video è stato realizzato da Giancarlo Liuzzi , presidente Associazione culturale Incontri, su idea e progetto di Santa Fizzarotti Selvaggi, Vice presidente nazionale dell’Associazione crocerossine d’Italia Onlus.

BARI - Giovedì 10 novembre 2022 alle ore 19.30 presso il Salone delle Muse del Circolo Unione di Bari (Via Alberto Sordi n.7) si terrà il Concerto “La gioia di essere solidali con la musica, la poesia, la pittura” organizzato dalla Sezione di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus. L’incontro prevede l’esecuzione dei 24 preludi del compositore russo Sergei Vasilyevich Rachmaninoff nell’interpretazione del noto pianista Maurizio Zaccaria.