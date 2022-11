Conversano. Al via venerdí 11 novembre "Novello sotto il Castello": ospiti i Bari Jungle







CONVERSANO (BA) - Al via venerdì 11 novembre la nuova edizione di Novello sotto il Castello with Fruttattiva, l’evento organizzato da La Compagnia del Trullo che fino al 13 novembre porta nel centro storico di Conversano il meglio dell’enogastronomia italiana, ma anche set musicali – con la direzione artistica di Norbeat – mercatini d’artigianato, mostre, monumenti aperti fino a tarda serata e incontri formativi. Tutti eventi ad accesso libero, per quello che si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno pugliese. Novello sotto il Castello vede il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Regione Puglia e del Comune di Conversano.





Il meglio dell’enogastronomia e la ‘castagna segreta’ a Conversano





Cuore di Novello è come sempre la gastronomia di qualità abbinata al vino pugliese e all’immancabile castagna. Con una grande novità per l’edizione 2022: nelle cinque zone designate per le degustazioni enogastronomiche - piazza Castello, piazza Conciliazione, villa Garibaldi, corso Domenico Morea e piazza XX settembre – si può assaggiare la ‘castagna segreta’, prodotto esclusivo dell’azienda Fruttativa, naming partner di Novello. Sono 40 le cantine del territorio che hanno accolto l’invito di Novello, portando a Conversano il meglio delle loro produzioni vitivinicole. ‘Un percorso del gusto’ illuminato dalle caratteristiche luminarie artistiche.

In Villa Garibaldi è invece protagonista la cucina street food gourmet, premiata a livello internazionale, nella nuova area food truck introdotta quest’anno dagli organizzatori di Novello.







Le rime dei bari jungle inaugurano i set musicali





All’enogastronomia si abbinano, come da tradizione di Novello, le performance musicali, con una line-up di musica elettronica tra ospiti internazionali e dj che si esibiranno a partire dalle 19 nelle tre aree predisposte. Molto attesi in piazza Castello i Bari Jungle, collettivo di musicisti e rapper pugliesi nati nel 2014, con un progetto che ruota attorno agli mc Reverendo, Torto, Walino, al quale si accompagnano numerosi giovani rapper che collaborano con la crew. Dal successo del brano d’esordio, ‘Rime patate e cozze’, i Bari Jungle hanno saputo conquistare gli ascoltatori grazie a musica e testi tra i quali scorgere uno sguardo sulla vita nella città, nei suoi strati popolari, nella sua poesia, veicolando nel rap messaggi positivi e di edutainment. Nella stessa location si esibiranno anche i Maledetta Discoteca e Rocko, mentre nell’Anfiteatro Belvedere sono previste le performance musicali di Luca Pace, Cloud Danko e Michele Costante.

Piazza XX settembre sarà invece la ‘casa’, nella tre giorni di Novello, dello showcase di Radio Jp, web radio indipendente che dal 2012 trasmette nel centro storico di Putignano.







Mostre, artigianato, dibattiti e visite guidate fino a tardi





Spazio poi ad arte, cultura e artigianato locale, per un programma che punta alla varietà. Fino a tarda serata sono aperte alle visite le chiese del centro storico, ma si potranno anche visitare diverse mostre che uniscono fotografia, video, pittura e installazioni. Un occhio di riguardo è poi riservato all’artigianato locale con i tradizionali mercatini di corso Umberto I e con la Vie D’Arti experience, una passeggiata diffusa tra botteghe artigianali, esposizioni d’arte e laboratori creativi.

Il sagrato della Basilica di Santa Maria Assunta ospita a partire dalle 19 la prima delle conferenze in programma fino a domenica, intitolata Enoturismo in Puglia: racconto di cultura del territorio, a cura della Copagri. Un tema approfondito dagli interventi di Tommaso Battista (Copagri), del presidente di Assoenologi Puglia Massimo Trepaldi, dal vicepresidente di Movimento del Vino, Gianfelice D’Alfonso Del Sorso, e da Erminio Campa di Cantine Palma. Modera l’incontro il giornalista Rai Michele Peragine.



Previsto anche un piano traffico e parcheggi, in collaborazione con la Polizia municipale di Conversano, che prevede l’istituzione di quattro aree di sosta raggiungibili da tutte le direzioni (SS 16, SS 100, SS 172, SP 215). Una volta parcheggiato il proprio mezzo, si potrà raggiungere con le navette l’area in cui si tiene l’evento enogastronomico.

Il programma ufficiale della manifestazione è disponibile sul sito www.lacompagniadeltrullo.it Per informazioni si può mandare una mail a novellosottoilcastello@gmail.com o chiamare il numero 3271756407.