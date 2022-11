Cultura: novembre in scrittura a Mesagne

MESAGNE (BR) - Partendo dal concetto che la scrittura è una delle modalità di espressione più significative dell’essere umano, dal 12 novembre a Mesagne prende il via il ciclo di tre incontri della rassegna letteraria "La Scrittura Terapeutica". - Partendo dal concetto che la scrittura è una delle modalità di espressione più significative dell’essere umano, dal 12 novembre a Mesagne prende il via il ciclo di tre incontri della rassegna letteraria "La Scrittura Terapeutica".





Dedicata al potere delle parole come motori di cambiamenti positivi, l’iniziativa nasce da un’idea di Lidia Simonetti, autrice, presidente dell’Associazione Culturale "Inizio a Scrivere" e marketing & promozione della Dragonfly Edizioni. Idea che si concretizza grazie all’attenzione e al sostegno del Comune di Mesagne che con il suo patrocinio ne riconosce il valore culturale e l’utilità per il tessuto sociale del territorio. L’obiettivo dell’iniziativa è di esplorare il potere di cura della parola, in particolare della parola che si fa scrittura, perché le nostre vite sono intrecciate alle narrazioni, alle storie che raccontiamo e quelle che ci vengono raccontate attraverso i libri. Diario, poesia, narrativa, autobiografia, non importa il genere per rappresentare l’importanza della scrittura, è piuttosto il flusso di coscienza in cui esprimersi liberamente a dimostrarne il valore. L’attenzione dell’amministrazione comunale di Mesagne si attua anche attraverso la scelta della location che ospiterà gli appuntamenti letterari, si tratta infatti dello splendido auditorium del castello Normanno-Svevo nel cuore del centro storico. Qui il pubblico potrà colloquiare con gli autori sull’importanza della lettura, andando oltre il ruolo passivo di lettore, per sperimentare quello attivo di scrittore. Sarà infatti attraverso dei mini laboratori, al termine di ogni presentazione, che si potranno apprendere i primi rudimenti della scrittura. Si parte sabato 12 novembre alle ore 11.30 con l’opera romance "Amore" di Luigi Candita, sarà poi la volta di Lidia Simonetti, sabato 19 novembre con il suo young fantasy "Scintilla", per chiudere sabato 26 con il romanzo storico "Anin" di Angela Torri.