"Ematologia e medici di base": sabato 19 novembre un convegno-dibattito a Brindisi promosso dall’AIL

- "Ematologia e medici di base - spunti riflessioni e problematiche in terra di Brindisi" è il titolo del convegno-dibattito promosso dall’AIL Brindisi, l’Associazione contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, in programma sabato 19 novembre pv (inizio alle ore 10,00) a Brindisi, presso l’auditorium del Polo Universitario dell’Ex Ospedale "Di Summa", in piazza A. Di Summa.