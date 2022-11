Gallipoli, al via l'ottava edizione di Wonder Christmas Land

GALLIPOLI (LE) - Dal 3 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 torna il tempo delle meraviglie che colora il periodo delle feste a Gallipoli (Le). WONDER CHRISTMAS LAND è la maestosa produzione natalizia firmata da POIEOFOLA’-CostruzioniTeatrali con “Ragazzi di Via Malinconico”, di scena nella grande galleria sul mare posta ai piedi del castello angioino, nel centro storico della cittadina ionica. Si trasformerà nella dimora magica degli elfi e di Santa Claus, grazie al nuovo allestimento messo su per l’ottava edizione dell’evento che richiama ormai ogni anno migliaia di presenze da tutta Italia.Wonder Christmas Land è uno spettacolo itinerante, a fasce orarie prestabilite, tra meravigliose ambientazioni a tema, studiato per l’incanto di bambini e adulti, ancora una volta rinnovato nei temi ma non nella tradizione. Il pubblico viene condotto attraverso performance teatrali e musicali, come in un mondo magico fatto di zucchero, neve e magia. Lungo il percorso si alterneranno nuovi percorsi interattivi, parate musicali, ologrammi, proiezioni luminose, video mapping, macro e micro scenografie, spettacoli teatrali e consueti e nuovi personaggi tra cui un tenerissimo Schiaccianoci, che non vuol fare il soldatino, e il dispettoso Krampus, che porterà gli ospiti in un mondo letteralmente “caposotto”. A conclusione l’attesa udienza con Babbo Natale e/o con la Befana, momento magico per eccellenza, sublimazione del percorso nel Wonder Christmas Land.BIGLIETTI: 10 euro bambini (dai 12 mesi in su) e 15 euro adulti. Gli appuntamenti speciali del 26, 27 e 28 dicembre con La Grande Cerimonia 12 euro bambini e 18 euro adulto.Info e prenotazioni su www.wonderchristmasland.it e +393296373342.Previsti spettacoli diurni su prenotazione riservati alle scuole.Il percorso e gli allestimenti sono tutti esclusivamente al coperto. L’accesso a WCL è da Piazzetta dei Musicisti (scarpata del castello).CALENDARIOIn particolare quest’anno il 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 23 e 24 dicembre è prevista l’udienza con Babbo Natale; il 30 dicembre e l’1, 5 e 6 gennaio l’udienza con la Befana; tre speciali appuntamenti sono previsti nei giorni 26, 27 e 28 dicembre con “La Grande Cerimonia”.Sabato 3 Dicembre (16:30, 19:00) Domenica 4 Dicembre (16:30, 19:00) Mercoledì 7 Dicembre (16:30, 19:00) Giovedì 8 Dicembre (10:00, 16:30, 19:00) Sabato 10 Dicembre (16:30, 19:00) Domenica 11 Dicembre (16:30, 19:00) Martedì 13 Dicembre (16:30, 19:00) Sabato 17 Dicembre (16:30, 19:00) Domenica 18 Dicembre (10:00, 16:30, 19:00) Venerdì 23 Dicembre (16:30, 19:00) Sabato 24 Dicembre (10:00) Lunedì 26 Dicembre (10:00, 16:30, 19:00) Martedì 27 Dicembre (16:30, 19:00) Mercoledì 28 Dicembre (16:30, 19:00) Venerdì 30 Dicembre (16:30, 19:00) Domenica 1 Gennaio (19:00) Giovedì 5 Gennaio (16:30, 19:00) Venerdì 6 Gennaio (16:30, 19:00)L’ARCHITETTURA DI UN SOGNOLa costruzione di Wonder Christmas Land parte ogni anno già nel periodo estivo, grazie ad un Laboratorio di scenografia nell’ambito del quale vengono realizzate le opere, per lo più in cartapesta, pensate ad hoc per la location della Galleria Dei Due Mari (grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale della Città di Gallipoli). Il team di lavoro è guidato come sempre dai manager di POIEOFOLA’-CostruzioniTeatrali Roberto Marius Treglia e Alberto Greco, ideatori del format. Le maestose scenografie sono realizzate puntualmente dal gruppo di artigiani della cartapesta dei “Ragazzi di Via Malinconico”, con l’ausilio significativo di artisti locali, decoratori e professionisti dell’allestimento scenico, oltreché di costumisti d’esperienza impegnati per mesi nella realizzazione degli abiti.IL NATALE WONDER E NUOVI PUNTI DI VISTA“Torniamo in scena con un nuovo allestimento da sogno fatto proprio per stupire i piccoli ma soprattutto i grandi, che faranno un passo indietro nel passato, ripercorrendo emozioni che hanno segnato l’infanzia. Per noi è davvero il tempo delle meraviglie. Ancora una volta speriamo di sensibilizzare al bello e di stimolare a guardare il mondo da sempre nuovi punti di vista” dicono Alberto Greco e Roberto Marius Treglia.Il percorso prevede:IL BENVENUTO NEL MAGICO CASTELLO DI SANTA CLAUSTutti gli elfi del Wonder Christmas Land saranno ben lieti di aprire i festeggiamenti natalizi insieme ai loro piccoli ospiti con uno spettacolo di benvenuto che precede l’arrivo di Babbo Natale e/o della Befana.LA PARATA DELLA NEVESanta Claus attraverserà il grande portone dorato, nella galleria dell'antico Maniero in cima al suo magico Cavallo Bianco, attorniato da elfi e soldatini e con il suo arrivo avranno inizio le celebrazioni. Durante la parata gli ospiti saranno travolti dalla suggestiva nevicata magica che diffonderà eccitazione e stupore.ALLA RICERCA DELLA LUNAVi siete mai chiesti dove abita realmente Babbo Natale? Simulando un volo nello spazio con proiezioni luminose e dimensioni sonore accompagneremo i piccoli viaggiatori tra le orbite delle stelle, varcheremo le nuvole incantate, fatte di zucchero e glassa, alla ricerca della Luna, ed è lì che incontreremo Santa Claus in persona pronto ad accogliervi con tanto affetto.IL TEATRO DELLA CITTA’ DEGLI ELFITutti i visitatori sono attesi nel grande salone del teatro dove potranno divertirsi con un esilarante spettacolo realizzato dagli elfi artisti. Sarà un momento emozionante, ricco di colpi di scena e colpi di testa di qualche elfo strampalato!IL VILLAGGIO MAGICO DEGLI ELFI e l’incanto del KRAMPUSQuanti vorrebbero diventare piccoli piccoli e attraversare le minute porte oltre le quali vivono i laboriosi elfi? Beh potremmo intrufolarci di nascosto in una delle loro case, che ne dite? MA ATTENZIONE!!!! L’ombra del dispettoso Krampus, che si diverte nel fare i dispetti agli elfi, lancerà un incantesimo stravolgendo la casa dell’elfo Dorobelto, capovolgendola letteralmente a “testasotto”, i nostri piccoli ospiti escursionisti, saranno “costretti”, quindi, ad attraversare la casa di Dorobelto camminando sulle volte attraverso i lampadari, cercando di sfuggire ai dispetti de cattivello Krampus. Chissà se con l’aiuto dei bambini Dorobelto riuscirà a far ritornare la sua casa com’era prima???L’UDIENZA CON BABBO NATALE e/o CON LA BEFANAFinalmente ospiti del padrone di casa, nel suo salone delle udienze, bambini (e adulti!) avranno modo di parlare con Babbo Natale e/o con la Befana in persona per raccontargli esperienze e sogni e chissà, dire direttamente a loro magari quale regalo desiderano. Tutti i bambini riceveranno un dolce goloso dono, ma solo se si è davvero buoni!I LIBRI del WONDER CHRISTMAS LANDLe atmosfere del WONDER CHRISTMAS LAND sono riprodotte in due libri interattivi per bambini suddivisi per target d’età: NIKOLAUS – La Leggenda del Natale e BRILLA – Storia di un Natale presente, scritti dagli stessi autori del WCL.“Se non guardi su nel cielo come puoi contar le stelle? Che il Natale splenda sempre quando ce n’è più bisogno”.Editi da VESEPIA e redatti dagli autori di WONDER CHRISTMAS LAND Alberto Greco e Roberto Mario Treglia, i testi sono realizzati ad hoc per un pubblico di bambini di scuola primaria e dell’infanzia: grazie ad una funzione “QR- code” la copertina e le pagine interne si animano come per magia e propongono ai piccoli fruitori audio-lettura assistita, animazioni, inedite colonne sonore e splendide tavole illustrate in movimento.NIKOLAUS (Vesepia, 2020) è pensato in chiave propedeutica alla visita presso il nostro format teatrale: molti personaggi, tra cui l’elfo Dorobelto, protagonista della storia, e diversi quadri artistici animeranno le sale del percorso interattivo all’interno del castello. Tutto ciò offrirà spunti ricreativi ai docenti e un riscontro tangibile per piccoli spettatori che vedranno “in carne, ossa e calzamaglia a righe” i loro beniamini. La storia racconta di un elfo che insegue il suo sogno più grande, ovvero lavorare per Babbo Natale. Con l’aiuto del compagno Saetta e dal gufo Adalberico scoprirà le leggende più grandi del Natale e i misteri di Santa Claus. Adatto a scuole d’infanzia e primarie (+3 anni)BRILLA (Vesepia, 2021) racconta la malinconica storia del Natale 2020, fin troppo presente nei nostri cuori, trascorso con distanza e tristezza e segnato dalla pandemia. Errico, un bambino di otto anni, combatterà contro il terribile Krampus, il demone che assopisce la gioia nei cuori della gente. Assistito da nonno Remigio e del suo cagnolone Carmelo cambieranno le sorti del Natale e la gioia tornerà a brillare per sempre. Anche questo testo troverà riscontro tangibile nel format con la riproduzione di ambientazioni e spettacoli interattivi. Adatto a scuole primarie (+7 anni)