Latiano: sabato 12 novembre alla Taberna Libraria il direttore di Rai Parlamento Antonio Preziosi presenta il suo libro "Il sorriso del Papa" dedicato a Giovanni Paolo I

LATIANO (BR) - Una serata all’insegna del sorriso, nel ricordo di chi, con la gioia della fede ha diffuso messaggi di pace e bontà nel pieno rispetto delle proprie funzioni e dell’importante mandato di guida spirituale dell’intera umanità. - Una serata all’insegna del sorriso, nel ricordo di chi, con la gioia della fede ha diffuso messaggi di pace e bontà nel pieno rispetto delle proprie funzioni e dell’importante mandato di guida spirituale dell’intera umanità.





Nella Taberna Libraria di Latiano gli appuntamenti culturali di spessore riprendono nel nome di Giovanni Paolo I, al secolo Papa Luciani, al quale è appunto dedicato l’incontro con l’autore di sabato 12 novembre con inizio alle ore 19:30, quando, nella sala eventi della libreria di Via Torre S. Susanna a Latiano il giornalista scrittore e vaticanista Antonio Preziosi presenterà la sua opera dal titolo "Il sorriso del Papa" (Edizioni San Paolo). A dialogare con l’ospite don Vincenzo Rubino della Biblioteca Diocesana di Oria.

L’iniziativa, per l’organizzazione della quale si deve un particolare ringraziamento alla Parrocchia "Santa Maria della neve" di Latiano guidata da Don Salvatore Rubino rientra, come noto, nella rassegna letteraria "Cultura, Spettacolo e..." firmata in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Cantine San Donaci.

Il libro "Il sorriso del Papa" arriva in occasione della beatificazione di Albino Luciani, il "Papa del sorriso", che ha riportato all'attenzione del mondo intero la figura di un uomo di fede e di Chiesa che seppe fare della sua vita un capolavoro di umiltà, di tenacia, di spirito di servizio e di amore per tutti. Antonio Preziosi, con un racconto di stile giornalistico, ricostruisce dettagli ed episodi della vita di Albino Luciani e del pontificato di Giovanni Paolo I, che fu pastore della Chiesa universale per pochissimo tempo, ma seppe tracciare una via ancora attuale con la forza del suo esempio di vita e del suo indimenticabile sorriso. Una biografia aggiornata e attenta a tutti gli aspetti della figura del Pontefice che regnò solo per un mese: teologo, pastore, padre conciliare, uomo di intensa e per alcuni aspetti innovativa spiritualità. La storia di un Papa che in appena trentatré giorni ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa.

Antonio Preziosi, attuale direttore di Rai Parlamento è un giornalista, saggista, scrittore e vaticanista. A lungo corrispondente del servizio pubblico (Rai) da Bruxelles, ha svolto per anni l’incarico di inviato speciale seguendo i principali avvenimenti di politica interna e internazionale. Ha diretto Radio Uno, Giornale Radio e Gr Parlamento. Studioso di questioni religiose e vaticane, è stato anche Consultore del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Tra le sue pubblicazioni: "Il papa doveva morire" (San Paolo, 2021).

Per prenotazione posti è possibile mettersi in contatto con la Taberna Libraria di Latiano ai numeri 3497184690 oppure 3384308881.