Lecce: opening mostra 19 novembre e workshop con Caterina Morigi da linea

- Da sabato 19 novembre e fino al 7 gennaio, gli spazi di linea, in via D’Annunzio 77 a Lecce, ospiteranno la mostra personale di Caterina Morigi: "Sea Bones", tra micro e macro della materia, a cura di Alice Caracciolo e Marco Vitale. In programma anche un workshop in sede, con l’artista, che si terrà nel pomeriggio di venerdì 18 novembre, in cui si uniranno momenti di dialogo e sperimentazione con microscopi e materiali fotografici.