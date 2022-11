Striscia la notizia, Brumotti in una fabbrica della droga a Milano

COLOGNO MONZESE(MI) - Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti torna in missione nelle principali piazze di spaccio italiane. Questa volta le numerose segnalazioni hanno portato l’inviato in via dell’Assunta a Milano, in una fabbrica dismessa diventata un punto di ritrovo per pusher e tossici.

Le telecamere di Striscia documentano per diversi giorni un traffico che si consuma 24 ore su 24, tra spacciatori, che maneggiano droga e soldi, e acquirenti. Brumotti entra poi nell’edificio facendo lo slalom tra spazzatura, siringhe e bilancini. «La polizia interviene di continuo e porta in caserma diversi pusher per accertamenti, pusher che però spesso ritroviamo “al lavoro”. Perché non interviene il Comune per recuperare l’area?», si chiede Brumotti.

Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).