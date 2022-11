Lecce: presentata la 17esima edizione di "​Agrogepaciok" dal 5 al 9 novembre a Lecce Fiere

LECCE - Lecce ospita la più grande fiera professionale del Sud Italia con cadenza annuale dedicata al food & beverage, da quest’anno, tra l’altro, riconosciuta Fiera a carattere Internazionale dalla Regione Puglia. Cinque giornate per professionisti del settore, per conoscere le ultime tendenze, dalle materie prime fino ad attrezzature e accessori, testare nuovi prodotti e confrontarsi con i più rinomati maestri ed esperti nei settori del dolciario artigianale, gelateria, caffetteria, pizzeria, panificazione e ristorazione.





Da sabato 5 a mercoledì 9 novembre a Lecce Fiere, in piazza Palio, torna “Agrogepaciok”, evento ideato e realizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, giunto alla XVII edizione, per offrire al territorio un’occasione di promozione e crescita per il settore. Quest’anno anche con il Fuori Salone del XVII Salone Internazionale Agrogepaciok, “Un Mare di Cacao - I Cioccolati del Mediterraneo”, show event dedicato alla cultura del cacao e del cioccolato, in programma dal 4 al 6 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, nell’Ex Chiesa di San Francesco della Scarpa di Lecce, in Piazzetta Carducci (ingresso gratuito). Saranno tre giornate di approfondimento della cultura del cacao e del mondo dei cioccolati e dei cioccolatieri di alta qualità, con degustazioni, presentazioni, sale di assaggio e workshop. Saranno presenti a Lecce personaggi di fama mondiale da più parti del mondo, dal Libano al Venezuela. A curare l’evento è la Compagnia del Cioccolato, tra le massime espressioni a livello internazionale del settore. Tutte le sere, nell’area Cortile del Convitto Palmieri, sempre in Piazzetta Carducci, dalle ore 20 alle ore 23 Angolo bar con cocktails al cacao e intrattenimento musicale con il Duo Carla Petrachi e Andrea Luperto.

“Agrogepaciok” 2022 si presenta, dunque, con belle novità, nuovi chef stellati pronti a salire in cattedra, importanti concorsi e sfide gastronomiche che caratterizzano fin dalle origini il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’agroalimentare di scena a Lecce.



Anche quest’anno sono più di 400 i marchi ospiti della fiera, un variegato parco espositori che attira puntualmente operatori, buyer e addetti ai lavori da tutta Italia e non solo.



Accanto all’area espositiva di 10mila metri quadri, “Agrogepaciok” propone sempre un ricco programma di laboratori in diretta, showcooking, contest, momenti di formazione professionali, incontri e attività nei quattro FORUM dedicati a



- CUCINA (a cura dell’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce),



- PASTICCERIA (a cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce),



- PIZZERIA (a cura di MPGS – Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio Imprese Lecce)



- PANIFICAZIONE (a cura degli Chef e allievi di Etoile Academy by Rossano Boscolo),



tenuti da ospiti d'eccezione, a sigillo del connubio tra esposizione e formazione, da sempre caratteristica principale di “Agrogepaciok".



Tra gli ospiti più attesi di questa XVII edizione Alessandro Dalmasso, Campione del Mondo di Pasticceria 2021 e dal 2016 Presidente del Club Coupe Du Monde de la Pâtisserie per la sezione Italia, e il giovane chef stellato Simone Nardoni, classe '87, patron-chef del ristorante Essenza di Terracina (LT), JRE con esperienze formative tra Italia e Spagna, dal Mugaritz di San Sebastian fino al Marconi 23.



Alessandro Dalmasso martedì 8 novembre nel Forum Pasticceria terrà delle lezioni dimostrative sulla Grande piccola pasticceria, raccontando l’apoteosi della sua ricerca sulla mignon, per la quale ha sviluppato un metodo riconosciuto a livello mondiale.



Simone Nardoni, Stella Michelin nel dicembre 2020, propone una cucina creativa che attinge al territorio e alle ricette dimenticate per reinterpretarle in modo inedito. Il suo show cooking avrà luogo mercoledì 9 novembre alle ore 13.00 nel Forum Cucina.



Ad “Agrogepaciok” 2022 anche quest’anno, dopo il successo avuto nel debutto dello scorso anno, il Panettone Lab, un’area laboratorio didattica ed interattiva per la lavorazione del panettone artigianale, il dolce italiano più conosciuto al mondo, con approfondimenti su tecniche di preparazione e produzione, nel Forum Pasticceria.



Immancabili, poi, i concorsi.



“Dolci Talenti” (10° edizione), in programma domenica 6 novembre, nel Forum Pasticceria: per studenti e pasticceri under 25, è nato per stimolare i giovani talenti a conoscere e tutelare il patrimonio dolciario nazionale e, nel contempo a cercare nuove forme di moderne rivisitazioni. Al partecipante è richiesta la realizzazione di un dolce da forno al cioccolato e n° 10 monoporzioni del medesimo dolce da sottoporre alla giuria



“Olimpiadi del Gelato Mediterraneo” (7° edizione), lunedì 7 novembre, nel Forum Pasticceria: avrà come argomento la Cheesecake d’autore; i cinque partecipanti ammessi dovranno realizzare un gusto gelato di fantasia, che riproduca la famosa torta al formaggio, un gusto ormai classico all’interno di tutte le gelaterie, utilizzando solo materie prime e/o prodotti semilavorati Mec3.



“PizzAgrogepaciok” (2° edizione), dal 7 al 9 novembre, nel Forum Pizzeria: i partecipanti si sfideranno nella preparazione di “Pizza Classica”, “Pizza Napoletana”, “PizzAgrogepaciok”. Ciascun concorrente può partecipare ad una o più categorie di pizza in concorso. La categoria “PizzAgrogepaciok” prevede, dall’impasto agli ingredienti, l’inserimento creativo dei colori caratteristici del logo della manifestazione: verde, fucsia, arancione, marrone e giallo.

“Dolci Tradizioni - Andrea Ascalone” (7° edizione), mercoledì 9 novembre, nel Forum Pasticceria: nasce per rendere omaggio al Maestro Andrea Ascalone, per decenni titolare della storica PASTICCERIA ASCALONE a Galatina. Come noto, la leggenda narra che il pasticciotto nasca nel 1745 proprio a Galatina, dalle mani di Nicola Ascalone. Andrea, ereditando i segreti e le ricette che si tramandano nella sua famiglia da secoli, ha reso il pasticciotto una vera e propria “arte”, apprezzata anche dai turisti di tutto il mondo. Anche quest’anno il concorso avrà come tema le “DOLCI TRADIZIONI” e premierà il pasticciere che dimostrerà la miglior capacità di portare avanti la tradizione dolciaria salentina.



Organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro e presentato da Camera di Commercio, Confartigianato Imprese Lecce, Confcommercio Lecce, Confindustria, Confesercenti, Cna e Coldiretti di Lecce, Agrogepaciok è realizzato con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Provincia e Comune di Lecce e, con il sostegno della Regione Puglia e con l’attiva collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, dell’Associazione Cuochi Salentini, dei Maestri pizzaioli gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Imprese Lecce e di Etoile Academy by Rossano Boscolo.



Media partner, anche quest’anno, è la rivista Pasticceria Internazionale, punto d’incontro dei professionisti del settore sin dal 1978, e TuttoGelato, il magazine speciale dedicato al mondo della gelateria, firmato dalla redazione di “Pasticceria Internazionale”.



Rinnovata anche la preziosa collaborazione di “Agrogepaciok” con gli istituti alberghieri del territorio, grazie alla quale gli studenti hanno la possibilità di essere impegnati in stage formativi all’interno del Salone. Quest’anno saranno presenti gli allievi degli IISS “Presta-Columella” di Lecce e Cnipa Puglia.

L’evento è stato presentato questa mattina nel corso della conferenza stampa svoltasi nella Sala consiliare della Camera di commercio di Lecce, con gli interventi, tra gli altri, di Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Paolo Foresio, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Lecce, Gilberto Mora, presidente Compagnia del Cioccolato, Mario Vadrucci, vicepresidente nazionale Unioncamere e presidente Camera di Commercio di Lecce, e Carmine Notaro, organizzatore, titolare dell’agenzia Eventi Marketing & Communication.

“Tradizione e innovazione sono gli elementi di successo di Agrogepaciok - ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci.



Questa 17^ edizione, arricchita di nuove iniziative, nuovi espositori e dai numerosissimi professionisti presenti e ospiti di eccezione acquisisce una dimensione internazionale e porta dunque la nostra regione e le sue eccellenze fuori dai confini italiani, promuovendo e valorizzando il made in Puglia anche all’estero. Questo consentirà di far incontrare le aziende e di diffondere le opportunità regionali e nazionali che facilitano e supportano il processo di internazionalizzazione, fondamentale per strutturare la presenza dei nostri marchi all’estero”.



“Lavoriamo un anno intero per garantire puntualmente un salone di altissimo livello nei diversi settori - dice l’organizzatore Carmine Notaro. E quest’anno lo testimonia, inoltre, il fatto che la nostra fiera abbia ottenuto ufficialmente la qualifica di Internazionale, proprio per il numero e la qualità dei brand italiani ma anche stranieri presenti ad Agrogepaciok.



Puntiamo sempre più in alto – conclude Notaro - con l’obiettivo di offrire opportunità di formazione uniche, presentare le ultime novità mondiali ma con attenzione alla tradizione del made in Italy, interfacciare domanda e offerta e promuovere le nostre eccellenze per far crescere l’intero territorio”.







Orari apertura Agrogepaciok: dalle ore 10 alle ore 19 (mercoledì 9 novembre chiusura ore 18).



Sabato 5 novembre taglio del nastro con rappresentanti istituzionali alle ore 18.00.



Dettagli e aggiornamenti, con il programma specifico di ogni giornata, su www.agrogepaciok.it e sulle pagine social di Agrogepaciok.



Info al numero 0832457864.