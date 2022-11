Maltempo: burrasche e crollo delle temperature nel primo weekend di novembre

ROMA - Il 5 e 6 novembre sarà un weekend di maltempo in alcune zone d'Italia. Il minimo di bassa pressione si sposta verso le regioni ioniche e quindi si prevede un significativo rinforzo del vento. Sono previsti forti temporali dalla Liguria alla Sardegna, poi verso sud. Ci sarà un forte calo delle temperature e si prevede la possibilità di alcuni temporali.Sono previste nevicate fino a 1.400-1.500 metri sulle Alpi e forti piogge verso il Triveneto. Sulle regioni tirreniche, fino alla Campania, c'è il rischio di temporali per la calda temperatura del mare.Anche al Sud sono previsti pioggia e vento con un graduale calo delle temperature e sono previsti forti temporali. A livello locale non sono escluse le mareggiate, in particolare lungo la costa tirrenica. Sulla base dei fenomeni attesi è stata valutata per oggi un'allerta arancione su alcuni settori della Sicilia e della Calabria. Inoltre l'allerta gialla è stata valutata in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, su alcuni settori dell'Abruzzo e sui restanti territori di Calabria e Sicilia.Ci sarà un calo di 10 gradi sui massimi anche in queste zone, con un netto distacco rispetto alla scorsa settimana. Il 30 ottobre infatti il termometro segnava 27 gradi al Nord e oltre 32 al Sud. Il 6 novembre, dopo soli 7 giorni, la minima al Nord toccherà lo zero e la massima al Sud sarà tipica dei primi di dicembre.Ecco le previsioni nel dettaglio, per quanto riguarda oggi sabato 5. Un ciclone si trova sul Mar Tirreno. La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse al Centro-Sud, meno in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Abbondanti precipitazioni sono previste su Abruzzo, Molise, Puglia e sulle coste tirreniche. Al Nord la pressione è in aumento quindi avremo tempo soleggiato tranne gli ultimi rovesci in Romagna. Venti moderati o forti da Bora, Tramontana, Maestrale e Scirocco.Il ciclone lascerà lentamente l'Italia domenica 6. La giornata sarà caratterizzata da condizioni instabili sul medio e basso Adriatico e al Sud dove le piogge si alterneranno a schiarite. In queste zone migliorerà nel pomeriggio. Sul resto d'Italia avremo tanto sole. Venti da Nord, mari meridionali molto mossi. Freddo al mattino, mite di giorno.Ieri 4 novembre le perturbazioni hanno coinvolto gran parte della Penisola, dal Friuli Venezia Giulia alla Campania. Centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati per ore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno a causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta sul territorio di Mercato San Severino (Salerno). Si è formata una coda di almeno dieci chilometri, in direzione Salerno, a partire da Solofra (Avellino): il fatto ha provocato enormi disagi.