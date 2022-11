Nodi della Rete Galattica: 99 comuni e oltre 500 partner candidano i propri progetti per i giovani

Novantanove candidature per un totale di cento comuni coinvolti e cinquecentotrentanove partner aderenti: si chiude con questi dati il bando, rivolto ai comuni pugliesi, di "Galattica - Rete Giovani Puglia", la nuova iniziativa della Regione Puglia diretta a fornire ai giovani servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all'interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile. Novantanove candidature per un totale di cento comuni coinvolti e cinquecentotrentanove partner aderenti: si chiude con questi dati il bando, rivolto ai comuni pugliesi, di "Galattica - Rete Giovani Puglia", la nuova iniziativa della Regione Puglia diretta a fornire ai giovani servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all'interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.





In questi spazi, nasceranno i Nodi della rete Galattica in cui sarà possibile attivare servizi di comunità caratterizzati da principi di prossimità, inclusività e accessibilità alle informazioni e alle opportunità e un coordinamento regionale , coadiuvato da un gruppo di "youth worker" ovvero animatori di comunità, in grado di sollecitare e mettere in rete le risorse del territorio, far emergere i talenti inespressi e generare scambi di pratiche e di esperienze, con l’obiettivo di allargare la partecipazione anche ai più giovani e a coloro che vivono in contesti territoriali periferici.

"Si tratta di una straordinaria risposta da parte di tutti gli attori istituzionali – dichiara l’assessore alle politiche giovanili, Alessandro Delli Noci –. Per questo voglio ringraziare innanzitutto i Comuni che hanno colto il senso della sfida lanciata dalla Regione e tutte le organizzazioni giovanili e il partenariato economico e sociale che hanno contribuito in maniera sostanziale al raggiungimento di questo risultato, aderendo come partner ai progetti candidati".

La risposta è giunta da tutte le province pugliesi, con una presenza significativa di piccoli comuni e delle aree periferiche a maggior rischio spopolamento.

"Sarà proprio nelle aree periferiche – continua Delli Noci – che il valore di Galattica potrà incidere maggiormente, restituendo ai ragazzi non solo servizi ma anche la vicinanza delle Istituzioni per ripristinare la fiducia necessaria ad impegnarsi per il proprio territorio. Alta anche l’adesione alla prima sperimentazione di Servizio Civile regionale: il 76% dei Comuni candidati ha scelto di aderire, offrendo la possibilità a giovani volontari di partecipare all’animazione territoriale e al coinvolgimento dei coetanei nelle attività e nei servizi che saranno previsti nei territori. Per la realizzazione delle attività saranno messi a disposizione laboratori urbani, luoghi comuni per più della metà degli spazi candidati, ma anche community library dimostrando la validità e l’efficacia degli investimenti per l’infrastrutturazione giovanile e culturale realizzati in questi anni".

"Gli uffici sono al lavoro – conclude Delli Noci – per assicurare una rapida conclusione delle procedure di valutazione e per consentire alla rete di partire subito e bene; noi ci impegneremo a reperire le risorse per finanziare tutti i progetti ammessi, perché al momento sono finanziabili solo 60, e per assicurare che l’obiettivo della capillarità della rete sia perseguito per dare a tutti i ragazzi e le ragazze pugliesi la possibilità di accedere ai servizi e alle attività che saranno messe a disposizione".