Oria: domenica 27 novembre 2022 si é tenuta la prima Giornata Solidale in memoria di Francesco Perrucci





ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Oria: domenica 27 novembre 2022, alle ore 18 in Piazza M. Carissimo, si è tenuta la prima Giornata Solidale in memoria di Francesco Perrucci. L'evento é stato organizzato dall'Associazione Volontari della Protezione Civile in collaborazione con DA Service, Gruppo De Stradis, Associazione Culturale Dear Amico, Pro Loco Oria e Associacione S.I.N.G.