Qatar '22: l'Inghilterra travolge 6-2 l'Iran

Nel secondo tempo al 17’ l’ Inghilterra segna il quarto gol con Saka. Al 20’ l’ Iran realizza una rete con Taremi. Al 26’ Rashford consente ai britannici di andare a segno per la quinta volta. Al 45’ la squadra di Gareth Southgate gli inglesi realizza il sesto gol con Grealish. L’arbitro concede 13 minuti di recupero per le tante sostituzioni tra i calciatori delle due squadre per alcuni infortuni. Al 103’ l’ Iran riesce a realizzare la seconda rete con Taremi su rigore dato dopo un controllo al Var.

Nel Gruppo B dei Mondiali del Qatar del 2022 l’ Inghilterra vince 6-2 ad Al Rayyan con l’Iran. Nel primo tempo al 31’ Maguire degli inglesi colpisce la traversa. Al 35’ l’Inghilterra passa in vantaggio con Bellingham. Al 43’ raddoppia Saka. Al 45’ Sterling realizza la terza rete dei britannici. L’arbitro brasiliano Claus concede 14 minuti di recupero per l’infortunio del portiere dell’ Iran Beiranvad al 13’ sullo 0-0 dopo uno scontro con il suo compagno di squadra Hosseini.