Qatar '22: l'Olanda e il Senegal volano agli ottavi di finale

via Fifa World Cup fb





Nell’altra gara del Gruppo A il Senegal vince 2-1 a Al Rayyan con l’Ecuador e con 6 punti si qualifica per gli ottavi di finale come secondo. Nel primo tempo al 44’ il Senegal passa in vantaggio con Sarr su rigore concesso per un fallo di Hincapiè su Sarr. Nella ripresa al 23’ l’Ecuador pareggia con Caicedo. Al 25’ il Senegal ritorna in vantaggio con Koulibaly. Al 30’ Plata dell’Ecuador non concretizza una buona occasione. L’Ecuador rimane con 4 punti ed è eliminato dal Mondiale.

- Nella prima fase dei Mondiali del Qatar 2022 si conclude il Gruppo A con le terze e ultime partite in contemporanea delle 16. L’ Olanda vince 2-0 a Al Khor col Qatar e con 7 punti si qualifica agli ottavi di finale come prima. Nel primo tempo al 27’ l’ Olanda passa in vantaggio con Gakpo. Nel secondo tempo al 4’ raddoppia De Jong. Al 25’ annullata una rete a Berghuis dell’ Olanda per un fallo di mano di Gakpo.