Serie A, il Lecce è quintultimo con 15 punti

Sei le sconfitte, 2 al “Via del Mare”, 2-1 con l’ Inter e 1-0 con la Juventus, 4 in trasferta, 1-0 al “Mapei Stadium” col Sassuolo, 1-0 al “Grande Torino” col Torino 2-1 all’ “Olimpico” con la Roma e 2-0 al “Dallara” col Bologna. La squadra allenata da Marco Baroni ha segnato 14 gol e ne ha subiti 17. I calciatori del Lecce che hanno realizzato più reti sono gli attaccanti Ceesay e Colombo con 3 gol.

In Serie A dopo la quindicesima giornata di andata e prima della sosta per i Mondiali con il campionato che riprenderà Mercoledì 4 Gennaio 2023, il Lecce è quintultimo con 15 punti. I salentini hanno vinto tre partite, una al “Via del Mare” 2-1 con l’Atalanta e due in trasferta, 2-1 all’ “Arechi” con la Salernitana e 2-0 al “Ferraris” con la Sampdoria. Sei sono stati i pareggi, 4 al “Via del Mare”, 1-1 con l’Empoli il Monza la Cremonese e la Fiorentina, 2 in trasferta, 1-1 al “Maradona” col Napoli e alla “Dacia Arena” con l’Udinese.