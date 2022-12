Arpal, Azione: “Governo non impugna decadenza DG. Giustamente. Cosa diranno ora i costituzionalisti à la carte?”

BARI - “La legge regionale per la decadenza del DG ARPAL non è sospettata d’incostituzionalità e quindi non deve essere impugnata. Così ha deliberato il Governo nazionale, nonostante l’attività dilettevole e dilettantistica di decine di costituzionalisti à la carte - con rappresentanti nella Giunta regionale, nel Consiglio regionale, nelle alte burocrazie regionali e pure nei media -impegnati, consapevolmente o meno, più a dar man forte al DG Arpal che alla verità, nonostante l’evidente necessità di cambiare registro nella gestione dell’Agenzia, affetta da numerose incongruità e coincidenze tra il reclutamento del personale e l’appartenenza politica". Così i consiglieri regionali di Azione Fabiano Amati, Sergio Clemente e Ruggiero Mennea."Lo diciamo ancora una volta - proseguono i consiglieri regionali -, nella speranza di ottenere ascolto. Una legge è incostituzionale quando la Corte costituzionale sentenzia. E la Corte sentenzia quando il Governo nazionale impugna. Se il Governo nazionale non impugna, la Corte costituzionale non sentenzia e le leggi vanno applicate. Chiaro?” concludono.