Cisternino: venerdì 16 dicembre un’esperienza sensoriale unica con la Blind Dinner all’ITRIS

CISTERNINO (BR) - Procede a vele spedite la "Settimana Svedese in Puglia", in programma dallo scorso 10 dicembre fino al 17 con date a Bari, Taranto, Cisternino, Fasano e Locorotondo. - Procede a vele spedite la "Settimana Svedese in Puglia", in programma dallo scorso 10 dicembre fino al 17 con date a Bari, Taranto, Cisternino, Fasano e Locorotondo.





Tutti gli eventi, che rientrano nel cartellone della "Notte delle Candele", hanno come obiettivo principale quello di fare luce sulle radici comuni della cultura europea creando un filo diretto fra Puglia e Svezia. Tutto attraverso la conoscenza e l’interscambio degli usi e costumi, legati alla data del 13 dicembre ed al culto della luce identificati con la festività di Santa Lucia.

Venerdì 16 dicembre 2022, per tali ragioni, si vivrà un’esperienza sensoriale unica nel suo genere per percepire il mondo con altri sensi! Appuntamento alle 20:30 al Ristorante ITRIS di Cisternino per la "Blind Dinner: tasting in the dark". Non una semplice cena al buio, ma un viaggio dove condurre i vedenti in un mondo speciale. Quello dei non vedenti, per mostrare loro come nella diversità si possa nascondere l’ordinarietà che si fonde con la straordinarietà. Oltre alla cena si avrà così modo di conoscere appieno la ricchezza della diversità che caratterizza ognuno di noi.

Importante sottolineare, come dopo un'opportuna introduzione all'esperienza, i commensali saranno accompagnati lentamente nella sala resa completamente buia per l'occasione e, ignari del menù che staranno per degustare, verranno serviti da camerieri non vedenti e ipovedenti. Gli ospiti dovranno fare affidamento esclusivamente al senso del gusto, dell’olfatto e del tatto per identificare i sapori, mentre, negli intervalli tra una portata e l’altra, la serata sarà allietata da musica dal vivo completamente eseguita al buio.

La Blind Dinner è organizzata dall’Associazione Euforica in collaborazione con l’Associazione Talenti del Gusto e con il patrocinio della Regione Puglia per sensibilizzare ed assaporare con occhi nuovi il gusto della tradizione.

Il menù comprenderà antipasto, primo, secondo e dolce, bevande incluse. Il costo per persona è di 35 euro. Prenotazione obbligatoria compilando il seguente form di iscrizione: prenota ora!





Venerdì 16 dicembre 2022 – Cisternino

BLIND DINNER – Tasting in the dark

Cena al buio alla riscoperta dei sapori della cucina tipica pugliese

Itris Ristorante, ore 20:30





Si ringraziano i PARTNER: Ambasciata di Svezia in Italia, Ambasciata d’Italia a Stoccolma, AssoSvezia – Camera di Commercio Italo-Svedese, Consolato Onorario di Svezia a Bari, Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma “C. M. Lerici”, Regione Puglia – Assessorato al Turismo, Sviluppo e impresa turistica, ARET Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, Comune di Bari, Comune di Taranto, Comune di Fasano, Comune di Cisternino, Comune di Locorotondo, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MARTA), Vasa Museet di Stoccolma, Historiska Museet di Stoccolma, The Swedish Association of the Visually Impaired (SRF), Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – APS Consiglio Regionale Pugliese, Talenti del Gusto APS, la Fondazione Orizzonti Futuri Onlus e la FaLvision Editore.

Si ringraziano gli SPONSOR: BCC Locorotondo, Allianz Assicurazioni di Raffaele L’Abate, TMC, PalmisanoAuto, Itris Ristorante, IKEA Bari.