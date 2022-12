‘Dante in Puglia’: martedì 6 dicembre conferenza stampa di presentazione

BARI - È in programma martedì 6 dicembre ore 11.00 Sala Di Jeso Presidenza Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro 33 Bari) la conferenza stampa di presentazione di Dante in Puglia, progetto che coinvolge Mogol, Caparezza, Stefano Bucci, Luciano Canfora, Maria Felicita De Laurentis, Fabrizio Gifuni, Giancarlo Giannini, Albano Carrisi, Uccio De Santis, Luca Sardella, Francesco Tateo, Valentina Fossati, Sergio Rubini, Vladimir Luxuria, Barbara Matera, Giovanni Muciaccia, Luca Gaudiano, Paola Catapano, Massimo Bray, Mike Massimino, Alexis Arts, Manila Nazzaro e Gianmarco Saurino. Illustreranno il progetto Sebastiano Leo, Assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Regione Puglia, Grazia Di Bari, Consigliere Delegata alle Politiche Culturali della Regione Puglia, Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia, Giuseppe Silipo, Direttore Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe D’Urso, Presidente Teatro Pubblico Pugliese e Danilo Audiello aka Alexis Arts, ideatore del progetto.