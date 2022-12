Dramma della solitudine a Manduria, 70enne tedesco trovato in casa la sera di Natale: era morto da un mese

Sono stati alcuni amici del 70enne messi in allerta dai familiari tedeschi che non sentivano il 70enne da un po’ di tempo a lanciare l'allarme: a farli temere il peggio, con la successiva chiamata ai carabinieri, il cattivo odore che sopraggiungeva dalla casa.





Dalle prime ricostruzioni sembra che il cittadino tedesco, con problemi cardiaci, abbia accusato un malore mentre si stava recando a letto poiché indossava il pigiama. Dopo che il magistrato avrà dato il via libera, la salma sarà restituita alla sorella che vive in Germania.

MANDURIA (TA) - Dramma della solitudine a Manduria. Un settantenne è stato trovato morto in casa la sera di Natale in una piccola villa sulla via del Santuario dei Santi Medici. L’uomo, originario della Germania, è stato trovato in avanzato stato di decomposizione accanto al letto. Sarebbe deceduto un mese fa.