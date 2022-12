Francavilla Fontana: al via il cartellone di appuntamenti "Incanto di Natale"

Domenica 4 dicembre, con una ricca anteprima, prenderà il via "Incanto di Natale", il cartellone di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale che scandirà i giorni di festa con percorsi di luce, pettolate, musica, spettacoli, mercatini, gastronomia e tante sorprese. Domenica 4 dicembre, con una ricca anteprima, prenderà il via "Incanto di Natale", il cartellone di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale che scandirà i giorni di festa con percorsi di luce, pettolate, musica, spettacoli, mercatini, gastronomia e tante sorprese.





Saranno le studentesse e gli studenti del Terzo Istituto Comprensivo alle 17.30 ad aprire simbolicamente le danze con un open day nel centro storico.

Ragazze e ragazzi presenteranno un ricco programma con letture tratte dai classici della letteratura italiana, prove di matematica, canti in lingua inglese, francese e spagnola, saggi sulle nuove tecnologie, opere d’arte viventi, e tante performance di danza e pittura. Non mancheranno momenti di spettacolo con gli sbandieratori e i Musici del Rione San Basilio.

Dalle 18.00 in via Roma arriveranno gli artisti del Circo Teatro Viaggiante che incanteranno il pubblico con spettacoli di danza aerea, giocoleria e giochi di fuoco.

Alle 19.00 nell’ex refettorio del Santuario della Croce appuntamento con "ArmoniE di Natale X edizione" con "HUGS - Concerto Baratto" del Maestro Maurizio Mastrini, tra i pianisti italiani con più visualizzazioni sul web e con oltre 32 milioni di ascolti su Spotify. Definito dalla critica uno dei maggiori musicisti e compositori del panorama internazionale, ha alle spalle 12 album di inediti e altrettanti come esecutore classico. Si è esibito in ben 770 concerti in giro per il mondo negli ultimi 10 anni coinvolgendo più di 350.000 spettatori.

L’evento ricalcherà la formula del "Concerto Baratto" ideata dallo stesso Mastrini che prevede di barattare l’ingresso con beni di prima necessità da devolvere in beneficenza. La partecipazione diventa momento solidale e contribuisce alla raccolta di generi alimentari che la Caritas di Francavilla, unitamente al Lions Club, utilizzerà per rifornire la dispensa solidale “153” dedicata a Fra’ Giuseppe Michele Ghezzi e inaugurata il mese scorso presso il Santuario della Croce.

"Entra nel vivo Incanto di Natale con il talento dei nostri ragazzi e di tanti artisti che invaderanno pacificamente la Città. Nei prossimi giorni – dichiara l’Assessora Maria Angelotti – avrà inizio l’installazione delle luminarie natalizie che, anche quest’anno, riserveranno non poche sorprese. Vi aspettiamo per vivere insieme il clima della festa".

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.

Il cartellone di Incanto di Natale è a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il DUC Città degli Imperiali, la Pro Loco di Francavilla Fontana e il GAL Terra dei Messapi.