Grottaglie: il 7 dicembre al via la 43esima edizione della Mostra del Presepe

GROTTAGLIE (TA) - C'è grande attesa per l'inaugurazione della 43esima edizione della Mostra del Presepe a Grottaglie. L'evento è previsto per il 7 dicembre, dalle ore 19.00, con la storica kermesse artistico-culturale che riaprirà i battenti nelle sale del trecentesco Castello Episcopio. Sotto la guida attenta del Comune, la mostra sarà fruibile fino a venerdì 6 gennaio 2023.





L’inaugurazione dello storico e rinomato evento dedicato al presepe, fa da apripista ad un ricco cartellone di eventi natalizi lungo un mese. Grazie all’arte ed alla maestria dei ceramisti provenienti da tutta Italia, tantissimi appassionati potranno ammirare le straordinarie opere in ceramica. Restando così ammaliati nelle oltre 50 botteghe figuline, situate all’interno dello splendido Quartiere delle Ceramiche.

La celebre rassegna trova le sue origini nel lontano 1980, quando l’intento principale era proprio quello di creare un solido binomio artistico fra la Mostra del Presepe e la famosa Mostra della Ceramica.

Sono stati tantissimi, difatti, i maestri presepisti che hanno voluto lasciare un segno indelebile nel corso del tempo prendendo parte alla realizzazione della Mostra del Presepe di Grottaglie, nelle sue tante edizioni svoltesi.

In questi 42 anni, l’allestimento della Mostra del Presepe ha generato nella "Città delle Ceramiche" una fulgida cultura tematica incentrata sulla Natività, specie in una realtà in cui la "lavorazione della ceramica" rappresenta una straordinaria peculiarità. Per merito della sua centenaria tradizione artigianale ben presente tutt’oggi in città e grazie ad una costante ed encomiabile opera di valorizzazione.

Il ricchissimo cartellone di eventi natalizi durerà oltre un mese, precisamente fino al 6 gennaio 2023. Luci e colori avvolgeranno la “Città delle Ceramiche” con concerti, animazioni per bambini, eventi, musica ed una grande festa di Capodanno in Piazza Regina Margherita la sera del 31 dicembre.

Per i visitatori che vorranno immergersi nelle tradizioni culinarie natalizie, le tante attività di ristorazione e le associazioni sono pronte ad accoglierli con la degustazione di "pettole", "sannacchiùdere" e i tipici piatti della tradizione natalizia pugliese. Senza dimenticare le caratteristiche "n’chiosce" che saranno rese ancora più attraenti grazie all’estro e alla creatività dei residenti del borgo antico.





Il programma degli eventi per mercoledì 7 dicembre





INAUGURAZIONE 43^ MOSTRA DEL PRESEPE

Castello Episcopio, ore 19.00

a cura del Comune di Grottaglie,

la mostra resterà aperta fino a venerdì 6 gennaio.





MUSICA TRA I VICOLI NATALIZI

Itinerante nel centro storico, ore 19.00

a cura della Banda Città di Grottaglie.





ESIBIZIONI E SPETTACOLI DI ACROBATICA AEREA E ARTI CIRCENSI ITINERANTI

Centro storico, dalle ore 19.00 alle 21.00

a cura della Dedalo ASD.





DEGUSTAZIONE DI PETTOLE E VINO PRIMITIVO

Via L. da Vinci 30, ore 19.00

a cura del Ristorante Kalahary Grottaglie.





DUO BLUES PANDA BEAT – MUSICA DAL VIVO

Via Maggiuli, 19.00

a cura del R.i.P. Pub & Bar.





DEGUSTAZIONE DI PETTOLE NATALIZIE

Via D’Alessandro, zona Largo, dalle ore 19.00 alle 21

a cura dell’Associazione Auser Grottaglie.





Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’evento: info@euforica.net - www.euforica.net