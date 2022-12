Presentato 'Dante in Puglia - Dal padre della lingua a quello del vocabolario'

BARI - Regione Puglia promuove un grande progetto di promozione del territorio che celebra Dante Alighieri nell’anno dantesco e Nicola Zingarelli nel centenario della pubblicazione del primo vocabolario. Tra gli ospiti del progetto Alexis Arts, Manila Nazzaro, Mogol, Caparezza, Luciano Canfora, Fabrizio Gifuni, Giancarlo Giannini, Albano Carrisi, Uccio De Santis, Luca Sardella, Sergio Rubini, Vladimir Luxuria, Giovanni Muciaccia e Luca Gaudiano.Dante in Puglia è una serie audiovisiva di tre puntate creata ad hoc per la Regione Puglia e per il sistema dei Poli Biblio-Museali allo scopo di celebrare Dante Alighieri, nell’anno dantesco, e Nicola Zingarelli, in occasione del centenario della pubblicazione del primo vocabolario, e promuovere il territorio pugliese. Un format di grande impatto che narra in chiave “emozionale” gli ingredienti base di uno dei classici più importanti mai scritti nella storia della letteratura e rivisitati in chiave creativa che vedono il territorio roccioso del Gargano trasformarsi per metafora nel cocente regno dei peccatori dell’Inferno, la terra di Bari, Brindisi, Bat e Taranto diventare il cammino della redenzione del Purgatorio e il Salento teatro dell’esplorazione dei cerchi celesti del Paradiso. Una trilogia ispirata dalle edizioni a stampa della Divina Commedia conservate nella biblioteca personale di Nicola Zingarelli (oltre 3000 edizioni della collezione dantesca conservate nel Fondo Zingarelli della Biblioteca La Magna Capitana di Foggia) e presentate attraverso delle metafore magiche, con tecniche artistiche visive proprie dell’illusionismo per sperimentare una nuova interpretazione dell’opera Dantesca, agli ospiti delle tre puntate. E sono numerosi e prestigiosi gli ospiti del mondo dello spettacolo e della scienza che hanno partecipato al progetto: Alexis Arts, Manila Nazzaro, Gianmarco Saurino, Mogol, Caparezza, Stefano Bucci, Luciano Canfora, Maria Felicita De Laurentis, Fabrizio Gifuni, Giancarlo Giannini, Albano Carrisi, Uccio De Santis, Luca Sardella, Francesco Tateo, Valentina Fossati, Sergio Rubini, Vladimir Luxuria, Barbara Matera, Giovanni Muciaccia, Luca Gaudiano, Paola Catapano, Massimo Bray e Mike Massimino. Un importante progetto di promozione del territorio che, grazie alla sinergia con l’ufficio scolastico regionale, ha già in programma un’anteprima destinata agli studenti pugliesi. Dante in Puglia - realizzato utilizzando la tecnica di "Creative Learning", dell’imparare cioè attraverso lo stupore secondo uno schema sviluppato dall’Accademy of Magic & Science presso la “Judge Business School” dell’Università di Cambridge - sarà infatti presentato ai ragazzi mercoledì 7 dicembre nella Biblioteca La Magna Carta di Foggia partecipano Gabriella Berardi (Direttrice Biblioteca “La Magna Capitana”), Sebastiano Valerio (Preside del Dipartimento del Dipartimento di studi Umanistici), Maria Aida Episcopo (Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Foggia) e Danilo Audiello aka Alexis Arts, ideatore del progetto , lunedì 12 dicembre al Teatro Mercadante di Cerignola, martedì 20 dicembre al Museo Castromediano di Lecce e mercoledì 21 dicembre Auditorium Museo Ribezzo di Brindisi. Nel 2023 la trilogia sarà al centro di un grade progetto promozionale con proiezioni nelle sale cinematografiche pugliesi. Dante in Puglia è promosso dalla Regione Puglia a supporto del sistema dei Poli Biblio-Museali e del Fondo Zingarelli sito nella Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia con il supporto di Teatro Pubblico Pugliese, Sistema dei Poli biblio-museali di Puglia, Apulia Film Commission, Comune di Cerignola, Puglia Promozione e Ufficio scolastico regionale di Puglia. E’ un progetto realizzato da un’idea di Alexis Arts e l’Academy of Magic & Science di Cambridge con la warning film in collaborazione e con il patrocinio dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Università degli Studi di Foggia, Università del Salento, LUM, Politecnico di Bari e Università Federico II di Napoli e da comitato organizzatore “700 Dante Firenze”.“Senza formalità devo esprimere il mio ringraziamento di cuore a Danilo Audiello – ha dichiarato Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia - per aver messo insieme la scienza, la letteratura più alta e poi un grandissimo di Puglia, Nicola Zingarelli, senza il cui vocabolario nessuno di noi forse ricoprirebbe il ruolo che ha”.“Dante in Puglia è un progetto importante che mette assieme tradizione, innovazione, patrimonio e sapienza - ha sottolineato Maddalena Tulanti, consigliera di amministrazione del Teatro Pubblico Pugliese -. Un viaggio attraverso la Puglia che celebra Dante e Nicola Zingarelli con un approccio nuovo e con tanti ospiti di rilievo e sono sicuro diventerà uno straordinario veicolo per raggiungere i giovani. E proprio ai giovani è dedicata questa anteprima che parte da Foggia dove la biblioteca la Magna Capitana conserva l’inestimabile Fondo Nicola Zingarelli”.“Sono orgoglioso di aver proposto un format divulgativo innovativo che ha come protagonista la Puglia, che ben si presta alle affascinanti suggestioni dantesche – ha dichiarato Danilo Audiello aka Alexis Arts, ideatore del progetto -. Dante in Puglia è uno scrigno che contiene una serie di gemme uniche: storie, notizie e informazioni che si incastrano alla perfezione e generano nello spettatore il desiderio di approfondire e al tempo stesso di lasciarsi stupire. Abbiamo potuto sperimentare una forma di comunicazione nuova per la regione Puglia, creando delle allegorie nell’allegoria dantesca all’insegna del Creative Learning e dell’edutainment. Sono convinto che il Sommo Poeta avrebbe apprezzato questa celebrazione della sua opera. Dante in Puglia è stato anche un itinerario coinvolgente e personalmente mi ha segnato profondamente a livello di pensiero creativo. Confrontarmi con le illustri personalità ospitate, mi ha permesso di maturare un’idea di cui avevo iniziato a parlare con Stephen Hawking e che annuncerò a conclusione di questo viaggio”.Dante in Puglia comprende un trailer da un minuto e mezzo con Voice Over di Renzo Arbore, un prologo da circa 4 minuti che nel rispetto della tradizione Dantesca introduce al progetto e tre episodi di circa un’ora l’uno con riferimento a ciascuna cantica: Inferno, Purgatorio, Paradiso. Il progetto ideato da Danilo Audiello aka Alexis Arts è stato sviluppato in collaborazione con due vincitori di un premio Oscar: Gabriella Cristiani (per “L’ultimo imperatore”) e Gianni Quaranta (per “Camera Con Vista”). L’Academy of Magic & Science, è un’organizzazione fondata da Alexis Arts e supportata ufficialmente dall’acceleratore della “Judge Business School” dell’università di Cambridge. Tra le sue “mission” principali ha quella del “Creative Learning”, nel caso specifico quello di diffondere contenuti educativi e culturali attraverso elementi ludici e creativi (edutainment). In “Dante in Puglia”, Danielo Audiello Alexis Arts, ideatore del progetto e divulgatore scientifico, detentore di 7 Guinness dei primati, porta gli spettatori in un viaggio fantastico all’insegna dello stupore, nella magica esplorazione dell’opera più famosa di tutti i tempi.