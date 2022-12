Molfetta, magie di Natale: la Pro Loco riaccende il Centro storico

MOLFETTA (BA) - Un programma in divenire che racconta le tradizioni di Molfetta, che parla di artigianato, musica, tipicità, pensato per le famiglie, per i bambini e che riporta in vita le botteghe del centro storico le fa rivivere e le illumina.Questo è Magie di Natale il programma di eventi, laboratori, iniziative pensato dalla Proloco di Molfetta e che avrà inizio il 2 dicembre sino al 7 gennaio 2023.Magie di Natale trasformerà l’intero Centro Storico di Molfetta, cuore pulsante delle nostre tradizioni, in un palcoscenico di iniziative tutte legate alle nostre tradizioni natalizie, il tutto grazie al Patrocinio del Comune di Molfetta e al supporto di Simod Edilizia, Famila e Dok, Indeco, Network Contacts, Dai Optical, Tecsial e Globeco.La partecipazione entusiasta di Associazioni Culturali, Artigiani, e Operatori Commerciali del Centro Storico ci ha consentito di trasformare il Centro Storico in un luogo magico, ricco di luci, addobbi, colori, profumi, sapori, musica e tante altre attrazioni che i visitatori, quasi in una caccia al tesoro, potranno scoprire girando per le sue strade”, annuncia Felice Visaggio, Presidente della Pro Loco di Molfetta.“Non mancheranno però anche i momenti di coinvolgimento dei bambini, veri protagonisti del S. Natale; si inizierà con la storica manifestazione del S. Nicola che vien dal Mare e continuerà durante tutto il periodo natalizio con la Casa di Babbo Natale e la Casa degli Elfi. Tutto il Centro Storico sarà illuminato con un impianto a led a basso consumo energetico (meno di 1 kw/ora) che è stato fortemente voluto con tali caratteristiche per garantire il maggior risparmio energetico con il miglior risultato scenografico, ci saranno addobbi natalizi collocati in tutte le strade, all’ingresso del Centro Storico e lungo l’intera Muraglia per accogliere i visitatori in un’atmosfera calda e festosa, mentre lungo le strade e nelle piazze saranno accompagnati dal sottofondo musicale delle melodie natalizie, che faranno vivere ai visitatori una vera magia del Natale.”Per maggiori info: Facebook: Proloco.molfetta – Instagram _proloco.molfetta – prolocomolfetta@libero.it