Putignano, una grande natività in cartapesta e il gospel del Wanted Chorus per il primo weekend di festa

PUTIGNANO (BA) – Una grande natività in cartapesta, nei pressi del Teatro Comunale, sta per impreziosire la città. Farà da cornice al ricco cartellone di eventi natalizi, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Putignano, partito il primo dicembre. La natività, con figure a dimensione umana, è in fase di montaggio e sarà inaugurata oggi, venerdì 2 dicembre alle ore 19:30.L’inaugurazione della natività aprirà le porte al primo weekend di festa. Un fine settimana all’insegna delle arti, della creatività, della musica, dell’intrattenimento per grandi, piccoli e famiglie. Tra mostre, laboratori, bancarelle natalizie, cinema per bambini, giochi da tavolo e il gospel del Wanted Chorus diretto dal maestro Vincenzo Schettini, il prof. influencer de “La Fisica che ci piace”.Sabato 3 dicembre, alle ore 17:00 al Museo Civico “Romanazzi Carducci” (piazza Plebiscito), inaugurazione della mostra di pittura “Affreschi di Natale”, a cura dell’artista ucraina Yana Chebotova. La mostra sarà visitabile per tutto il periodo natalizio, unitamente a “Le forme dei metalli”, la personale di opere in ferro forgiato realizzate dall’artigiano putignanese Vito Capozza ed esposte nelle stanze del Museo. Dalle ore 20:00 in piazza san Domenico “Waiting for Christmas - Prepariamoci al Natale in parrocchia”. L’evento, in programma anche domenica 4 dicembre, a cura della Parrocchia san Domenico per far festa aspettando il Natale. Tra luci, musica, bancarelle natalizie, intrattenimento e street food.Domenica 4 dicembre il pomeriggio si trascorre alla Biblioteca Comunale con un doppio appuntamento. Alle ore 16:00 il CineKids con un film d’animazione per i più piccoli e, sempre alle 16:00, i Giochi da tavolo in Biblioteca per trascorrere qualche ora in compagnia, all’insegna del gioco e del divertimento. Tra rami, bacche, ghiande e nastrini, alle ore 17:00 appuntamento al Museo Civico “Romanazzi Carducci” con il laboratorio “Ghirlande di Natale” (consigliato per bambini dai 6 ai 12 anni, prenotazione alla mail musap@comune.putignano.ba.it).La settimana si chiuderà sulle note gospel del Wanted Chorus, in concerto al Teatro Comunale di Putignano. Uno dei cinque appuntamenti gratuiti con le arti, rientranti nel progetto JUMP – Christmas Tree Festival, in programma dal 4 al 30 dicembre. Putignano ospiterà l’anteprima regionale del tour natalizio “25th Xmas gospel show” del Wanted Chorus, il coro diretto dal maestro Vincenzo Schettini (il prof. influencer de “La Fisica che ci piace”, in vetta alle classifiche italiane con il libro omonimo). Sul palco del Teatro Comunale uno show ispirato ai grandi classici natalizi, l’energia, la carica emotiva, la voglia e il desiderio di condividere bellezza.Eventi culturali, spettacoli, divertimento, tradizione. A Putignano il periodo più magico dell’anno è iniziato. Fino al 6 gennaio 2023 si va “Per le strade del Natale”. Programma completo su www.comune.putignano.ba.it