Neuropsichiatria Monopoli. Amati: "Approvato oggi il bando di gara per i lavori. Fiato sul collo produce effetti"

MONOPOLI (BA) - "La nostra attività con fiato sul collo coincide sempre con un avanzamento delle procedure. È stato infatti approvato oggi il bando di gara per i lavori, in concomitanza con la riunione di verifica, così come fu approvato il progetto definitivo il giorno prima della precedente verifica del 29 novembre scorso" ha dichiarato, in una nota, il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.





"Insomma, sta producendo effetti il nostro impegno punto su punto, mese su mese, e tutto questo per dare nuova e più qualificata offerta sanitaria. Prossima verifica per esito della gara è fissata per fine febbraio" ha dichiarato ancora Fabiano Amati.