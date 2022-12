Piccoli pasticceri con i bimbi oncologici del Policlinico di Bari

BARI - Una mattinata all’insegna del divertimento tra i corridoi di un ospedale a poche settimane dal Natale. Il laboratorio didattico "Piccoli Pasticceri con Divella" farà tappa mercoledì 13 dicembre a partire dalle 11 nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Bari. - Una mattinata all’insegna del divertimento tra i corridoi di un ospedale a poche settimane dal Natale. Il laboratorio didattico "Piccoli Pasticceri con Divella" farà tappa mercoledì 13 dicembre a partire dalle 11 nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Bari.





L’iniziativa rappresenta la sinergia tra la F. Divella S.p.A. e l’Apleti, l'Associazione Pugliese per la Lotta contro le Emopatie e i Tumori nell'Infanzia. A cimentarsi nella realizzazione del dolce italiano più conosciuto al mondo, 15 bambini che durante la giornata entreranno in ospedale per sottoporsi ad un day hospital programmato. Nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie e della tutela della salute, i bambini si trasformeranno in piccoli pasticceri realizzando dei veri capolavori dolci da portare a casa e degustare insieme alle famiglie. Un’iniziativa messa in campo per trasformare, per qualche ora, il reparto di un ospedale in un luogo magico nel quale sprigionare fantasia, autostima e tanto divertimento.

A guidare i bambini nella realizzazione dei loro "capolavori", il Corporate Chef aziendale, Donato Carra che da tre anni gira tra le scuole primarie e secondarie di Bari e provincia, oltre a ludoteche e centri per l’infanzia per far sperimentare, senza alcun tipo di condizionamento e competizione, il lavoro di squadra tra i piccoli aiutandosi a vicenda durante la preparazione del dolce.

"Siamo felici che l’Apleti abbia accolto il nostro invito ad organizzare questo evento in prossimità delle feste natalizie – spiega il dottor Domenico Divella, responsabile dei progetti dedicati al terzo settore e supervisore del biscottificio – sarà un’occasione per far vivere loro un day hospital diverso da solito, meno faticoso e con la gioia nel cuore in vista di una festività che auguro a tutti di vivere con serenità e pace". A ciascun bambino sarà donato, al termine del laboratorio, un album da colore realizzato dall’artista rutiglianese Nick De Marinis.

"Siamo grati all’azienda Divella e al suo Corporate Chef – spiega Gaetano Ciavarella, presidente di Apleti – per aver pensato a questo laboratorio anche per i nostri piccoli pazienti. Da sempre Apleti si occupa di rendere il più possibile piacevoli le ore da trascorrere in ospedale con l’umanizzazione delle cure dei propri progetti psicosociali. La cucina e la preparazione del tiramisù rappresentano un momento di condivisione tra bimbi che impareranno, toccando, assaggiando, assaporando, sentendo i profumi e gli odori dei vari ingredienti. La cucina aiuta i bambini a sviluppare tutti i loro sensi".