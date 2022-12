Ostuni: dall'8 dicembre il "Villaggio di Natale all'Uncinetto" nella Villa Comunale

OSTUNI (BR) - Continuano gli eventi nella Città Bianca: dall'8 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023, nella Villa Comunale "Sandro Pertini", sarà possibile ammirare il "Villaggio di Natale all'Uncinetto". Si tratta, questo, di un museo a cielo aperto con 15 installazioni da record. Il Villaggio di Natale all'Uncinetto è presentato dall'associazione "Le Radici del Sud", dal Comune di Ostuni e dall'associazione "Il Filo di Arianna". - Continuano gli eventi nella Città Bianca: dall'8 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023, nella Villa Comunale "Sandro Pertini", sarà possibile ammirare il "Villaggio di Natale all'Uncinetto". Si tratta, questo, di un museo a cielo aperto con 15 installazioni da record. Il Villaggio di Natale all'Uncinetto è presentato dall'associazione "Le Radici del Sud", dal Comune di Ostuni e dall'associazione "Il Filo di Arianna".

Giovedì 8 dicembre, dalle ore 17 alle ore 19, si terrà la prima edizione della parata di Natale tra le vie del centro e poi l’accensione dell’albero alle 19:30 in Villa Comunale.





All'interno del Villaggio sarà dunque possibile: ammirare l'albero di Natale più alto d'Italia (di ben 14 metri), scattare selfie in palle di Natale giganti, camminare su un tappeto colorato, guardare verso un cielo di mille colori. Si potrà scegliere il giusto percorso e lasciarsi così travolgere dalla magia dell'uncinetto.

"L’obiettivo è quello del richiamo turistico nazionale e locale anche nei mesi più freddi, dove Ostuni certamente viene battuta, in termini di presenze, dai comuni limitrofi dove le iniziative di Natale sono decine con massicciò coinvolgimento di cittadini e ospiti" ha dichiarato Michele Conenna, ideatore e direttore artistico dell’iniziativa "Sarà questa la strada da percorrere per destagionalizzare il turismo nella città bianca? Ostuni non è solo estate! Ostuni è tutto l’anno, o almeno, dovrebbe esserlo".

"Sono passati 10 mesi dal successo dell’albero all’uncinetto che ha fatto il giro d’Italia calcando le cronache nazionali (e anche estere). E in questi mesi non siamo stati certi fermi" si legge in una nota sulla pagina Facebook dell'associazione 'Il filo di Arianna' "Vogliamo fare di più, sempre di più! Abbiamo in mente, ed è già in fase di realizzazione, con l’armata delle nostre nonne (più di 50) un’idea che riporterà la nostra terra alla ribalta nazionale! Perché la cultura, la voglia di mettersi in gioco, il dovere di far sentire i nostri nonni protagonisti, premiano sempre".

L'ingresso è gratuito con eventi e area food. Per informazioni è possibile contattare il numero 3472493553 (per gruppi è gradita la prenotazione).