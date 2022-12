Ostuni: lunedì 12 dicembre presentazione del libro "La Fatía d'Attanema" di Ottavio Bari

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: lunedì 12 dicembre 2022, alle ore 18:30 presso il salone parrocchiale dei SS. Medici in via Fogazzaro, si terrà la presentazione del libro "La Fatía d'Attanema (Poesie in vernacolo ostunese)" scritto da Ottavio Bari, edito da Rassegna Italia in co-produzione con Wip Edizioni. Introdurrà l’incontro il giornalista Ferdinando Sallustio, che converserà con l'autore. Gli interventi saranno del prof. Lorenzo Cirasino (Presidente Unitre), di Ruggero Cairo (Editore in co-produzione con Wip Edizioni) e del maestro Rosario Bruno che allieterà la serata con alcuni stacchi musicali. L'evento sarà anche in diretta sulle pagine Facebook di Rivista Espressioni D'Arte e sul Giornale di Puglia. - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: lunedì 12 dicembre 2022, alle ore 18:30 presso il salone parrocchiale dei SS. Medici in via Fogazzaro, si terrà la presentazione del libro "La Fatía d'Attanema (Poesie in vernacolo ostunese)" scritto da Ottavio Bari, edito da Rassegna Italia in co-produzione con Wip Edizioni. Introdurrà l’incontro il giornalista Ferdinando Sallustio, che converserà con l'autore. Gli interventi saranno del prof. Lorenzo Cirasino (Presidente Unitre), di Ruggero Cairo (Editore in co-produzione con Wip Edizioni) e del maestro Rosario Bruno che allieterà la serata con alcuni stacchi musicali. L'evento sarà anche in diretta sulle pagine Facebook di Rivista Espressioni D'Arte e sul Giornale di Puglia.





Per quel che riguarda il libro "La Fatìa d'Attanema", i ricordi di bambino, il territorio, la famiglia, la gastronomia, usi, costumi e tradizioni di Ostuni sono magistralmente portate in versi da Ottavio Bari.

"Questa raccolta di poesie è un tributo d'amore sincero e appassionato dedicato ad Ostuni, la città alla quale l'autore è rimasto legato così visceralmente da spingerlo a ritornare dopo quasi 50 anni di lontananza per lavoro in quel di Torino, e agli Ostunesi che certamente si ritroveranno in molte delle composizioni che riguardano la loro storia, cultura e civiltà fatta di usi e costumi ma anche di tradizioni ataviche" si legge nella prefazione del libro scritta da Lorenzo Cirasino.

Le 216 pagine saranno messe in vendita per un nobile scopo, l’intero ricavato dalla vendita sarà devoluto in beneficenza.