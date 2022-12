Qatar '22: la Croazia vince 2-1 col Marocco ed è terza

Nel secondo tempo al 9’ Orsic della Croazia con un sinistro da fuori area non inquadra la porta. Al 30’ En Nesyri del Marocco sfiora il pareggio. Nel Marocco l’attaccante del Bari Walid Cheddira rimane in panchina per tutta la partita. Il Marocco è quarto.

Al 24’ Modric della Croazia va vicino al gol. Al 37’ En Nesyri del Marocco di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 42’ la Croazia ritorna in vantaggio con Orsic con una conclusione di destro in diagonale.