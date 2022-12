Taranto: Luana Riso nominata, dal sindaco di Taranto, coordinatrice dell'Urbancenter

TARANTO - "Ringrazio il Sindaco di Taranto, Melucci per la fiducia accordata, ancora una volta, al gruppo di amici e compagni entrati da poco nel Partito Democratico e provenienti dall’esperienza politica della lista 'PiuCentroSinistraEmiliano'" ha dichiarato il consigliere del Presidente della Regione per l'attuazione del Piano Taranto, Cosimo Borraccino. - "Ringrazio il Sindaco di Taranto, Melucci per la fiducia accordata, ancora una volta, al gruppo di amici e compagni entrati da poco nel Partito Democratico e provenienti dall’esperienza politica della lista 'PiuCentroSinistraEmiliano'" ha dichiarato il consigliere del Presidente della Regione per l'attuazione del Piano Taranto, Cosimo Borraccino.





"Infatti a coordinare uno degli strumenti di maggiore concretezza e innovazione dell’ esperienza amministrativa di Taranto, l’UrbanTransitionCenter, sarà la nostra compagna Luana Riso. A lei il compito, che nella scorsa legislatura fu dell’avvocato Edmondo Ruggero, di organizzare i lavori di questo thinktank di professionalità locali che accompagna le azioni amministrative del piano per la transizione giusta EcosistemaTaranto. Da domani quindi, su espressa volontà del Sindaco Melucci, a coordinare l’Urban Transition Center sarà l’avvocato Luana Riso, assessore ai servizi sociali sino a questa mattina, sostituita dalla dottoressa Gabriella Ficocelli che ritorna nella giunta Melucci, in quota al gruppo Taranto2030. Queste le parole del sindaco Rinaldo Melucci sulla nostra Luana Riso che voglio integralmente riportare con una punta di orgoglio: '…All'Avvocato Luana Riso, invece, va la gratitudine per l'eccellente operato di questi mesi e per la qualità dei rapporti intrattenuti, tra gli altri, con l'ASL Taranto, le associazioni del terzo settore ed i commissari di Governo incaricati di gestire le cospicue partite finanziarie rinvenienti dai sequestri all'ex Ilva. Per tali motivazioni e per il suo profilo professionale ed umano, ho chiesto oggi stesso a Luana Riso di assumere la responsabilità di coordinare e rilanciare proprio la programmazione del ricostituito Urban Transition Center, per quanto detto un impegno assolutamente strategico per l'Amministrazione comunale, attraverso il quale intendiamo, per altro, coltivare e valorizzare al meglio la rete di collaboratori ed elettori che già aveva alimentato la piattaforma politico-culturale di Più Centrosinistra…'. Alla neo coordinatrice dell’Urban Center, Avv. Luana Riso, alla neo assessora, Dott.ssa Gabriella Ficocelli, oltre che al nostro Sindaco Rinaldo Melucci, nella certezza che si spenderanno, come sempre, per il bene comune e il futuro di Taranto. vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il numero di gruppo di compagni e amici di Taranto, entrati con me nel PD, di provenienza PiuCentroSinistraEmiliano".