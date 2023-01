Il CSV Br-Le tra i banchi con "Scuola e Volontariato. CresciAmo Cittadini Attivi"

Tornano le attività del CSv Brindisi Lecce, che coinvolgono i volontari e le scuole, con laboratori di cittadinanza, biblioteche viventi e molto altro. Tornano le attività del CSv Brindisi Lecce, che coinvolgono i volontari e le scuole, con laboratori di cittadinanza, biblioteche viventi e molto altro.





Riprendono le attività del Centro Servizi nelle scuole, assieme ai volontari, grazie al progetto "Scuola e Volontariato. CresciAmo Cittadini Attivi".

Passo dopo passo il ‘senso ultimo del dono’ si fa strada tra gli studenti degli Istituti secondari superiori di Lecce. Tante le attività in svolgimento: laboratori di volontariato e cittadinanza attiva e della solidarietà per rendere protagonisti i giovani studenti, all’interno di uno scambio attivo con i volontari degli ETS ( Enti del Terzo Settore).

In particolare il 25, il 26, il 30 gennaio e il 1 febbraio il CSV BR LE sarà presso l’istituto Olivetti , con le classi 4 ° per affrontare argomenti attualissimi. Come Centro Servizi porterà in campo il tema "Costituzione artt. 1 – 12", con SlowFood Lecce si tratteranno ‘Stili di Vita Benessere’, assieme agli amici di Divagare si porterà al centro della riflessione l’"Unione Europea servizio civile universale" e con Culturambiente verrà trattato il tema importantissimo "Etichettatura norme Europee" per essere consumatori informati. Anche l’Istituto Calasso coinvolto nel progetto.

"Pensiamo che sia importante unire questi due punti capitali della nostra società: nuove generazioni e volontariato. – dichiara Luigi Conte Presidente CSV Brindisi Lecce – Il volontariato infatti è partecipazione responsabile e pratica di cittadinanza solidale in quanto si impegna per rimuovere le cause delle diseguaglianze economiche, culturali, sociali, religiose e politiche e concorre all’allargamento, tutela e fruizione dei beni comuni. Argomenti su cui i giovani devono imparare a riflettere e a fare critica, per gestire al meglio il futuro e le risorse, già troppo compromesse, da modelli esistenziali consumistici e individualisti".

"L’obiettivo pratico – prosegue Conte – è offrire agli studenti un confronto diretto, un’esperienza significativa di conoscenza, scambio, sui valori della solidarietà, della nonviolenza, della promozione umana e integrazione sociale, affrontando temi come: Disabilità, Ambiente/territorio/Salute, Immigrazione, Differenze di genere, Violenza di genere, Povertà e molto altro".

La realizzazione del laboratorio è totalmente gratuita per la direzione scolastica.





Responsabili di progetto:

Veronica De Vito v.devito@csvbrindisilecce.it 3929084187; 3492476896

Maria Grazia Taliani, mg.taliani@csvbrindisilecce.it 3929818705