Lecce: sabato 28 gennaio concerto di Dado Morini in "Piano Solo"

LECCE - Sabato 28 gennaio (doppio set ore 20 e 22 - ingresso 15/20 euro - posti limitati con prenotazione obbligatoria 3895359459 - goodvibesassociazione@gmail.com) nella sede di Nasca - Il teatro in Via Siracusa 28 a Lecce la neonata associazione culturale Good Vibes - con la direzione artistica del contrabbassista Marco Bardoscia - ospita il concerto di Dado Moroni. Il musicista, compositore e docente ligure, in piano solo, eseguirà brani originali e celebri standard. - Sabato 28 gennaio (doppio set ore 20 e 22 - ingresso 15/20 euro - posti limitati con prenotazione obbligatoria 3895359459 - goodvibesassociazione@gmail.com) nella sede di Nasca - Il teatro in Via Siracusa 28 a Lecce la neonata associazione culturale Good Vibes - con la direzione artistica del contrabbassista Marco Bardoscia - ospita il concerto di Dado Moroni. Il musicista, compositore e docente ligure, in piano solo, eseguirà brani originali e celebri standard.





Dado Moroni





Genovese, classe 1962, inizia a suonare giovanissimo, esibendosi sin da adolescente prima in Italia e poi all'estero. Dopo varie produzioni discografiche e alcune tournée in giro per il mondo, nel 1991 si trasferisce negli Stati Uniti entrando a far parte della scena jazz newyorkese. Durante gli anni di permanenza nella Grande mela suona in numerosi progetti e nei club più prestigiosi (Blue Note, Birdland e Village Vanguard). Nel 1994 è l'unico pianista non statunitense (al fianco di Benny Green, Geoffrey Keezer, Ahmad Jamal e Oscar Peterson) scelto dal contrabbassista Ray Brown per il disco "Some of my best friends are piano players". Nel 1995 vince il prestigioso premio Umbria Jazz Award e nel 2007 il Best Jazz Act agli Italian Jazz Awards. Ha all'attivo oltre cinquanta progetti discografici. Nel corso della sua lunga carriera, il versatile ed eclettico artista ha collaborato con Chet Baker, Dizzy Gillespie, Alvin Queen, Adrianne West, Tom Harrell, Kenny Barron, Jesse Davis, Eddie Gomez, Peter Erskine, Rita Marcotulli, Max Ionata, Tullio de Piscopo, Franco Ambrosetti, Roberto Gatto, Franco Cerri, Enrico Pieranunzi e tanti altri protagonisti della scena jazz nazionale e internazionale. Nell'ambito cantautorale e pop Moroni ha suonato inoltre, solo per citare alcuni nomi, con Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Mietta, Karima Ammar. Ha festeggiato i suoi 35 anni di carriera esibendosi con Freddie Hubbard, Clark Terry, Zoot Sims, Harry "Sweets" Edison, Ray Brown, Ron Carter, Oscar Peterson, Ahmad Jamal, Hank Jones e Niels-Henning Ørsted Pedersen. Dopo varie esperienze (Julliard School, Berklee College of Music, North Texas State University, Conservatorio di Amsterdam, Matera e Torino) attualmente è docente di pianoforte jazz al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como.





Good Vibes





Il concerto è il secondo appuntamento promosso dalla neonata associazione culturale Good Vibes - Musica, cultura, ambiente. Dopo il sold out di dicembre a Galatone con "Tempo di Chet. La versione di Chet Baker" di Paolo Fresu, Dino Rubino e Marco Bardoscia, per ospitare Dado Moroni l'associazione ha scelto il nuovo spazio sociale e culturale del capoluogo salentino.





Nasca - Teatri di terra





Dallo scorso maggio, infatti, il viaggio nomade in giro per il mondo dell'attore, autore e regista Ippolito Chiarello, ideatore del Barbonaggio Teatrale, e della sua compagnia Nasca Teatri di Terra, ha trovato finalmente anche una vera casa da condividere con la gente e le realtà artistiche del quartiere e di tutta la città. Nasca è, infatti, una delle associazioni alle quali, grazie alla collaborazione con il Comune di Lecce, è stato assegnato un immobile al piano terra dei condomini di edilizia residenziale pubblica Arca Sud nella Zona 167/B. Da ottobre (info e programma ippolitochiarello.it) ha preso il via anche "Unica - un nuovo contatto", stagione di teatro, musica, danza, mostre, laboratori.