Lecce: il 9 e 12 gennaio lezione aperta di Tai Ji Quan e Qi Gong condotte da Jiaoshi Lenia Gadaleta

LECCE - Proseguono le interessanti iniziative nel leccese. Lunedì 9 gennaio dalle ore 16 alle ore 18 a San Cesario di Lecce, presso Associazione AMETISTA in via Caorte 11, e giovedì 12 gennaio dalle ore 18:30 alle ore 20:30 a Lecce, presso WeLab - Viale della Libertà 89, si terrà una lezione aperta di Tai Ji Quan e Qi Gong condotte da Jiaoshi Lenia Gadaleta, Scuola Body Energy System.





Il Tai Chi è un’arte marziale alla portata di tutti, grazie ai suoi movimenti ampi, semplici e lenti. Può essere utilizzata per la difesa personale, come semplice esercizio quotidiano per mantenersi in forma o come pratica spirituale.

Alla base di questa arte c'è il Qi Gong, antica disciplina energetica che attraverso il respiro mira a un riequilibrio energetico della persona.

La pratica è centrata: sul ruolo della mente e dell’Intenzione, sul rilassamento muscolare, sul lavoro attivo di articolazioni e tendini, sul perfetto assetto della struttura corporea mentre il movimento energetico fluisce continuamente senza interruzione, privo di attriti, di blocchi e di tensioni.

Per quel che riguarda la Scuola Body Energy System, guidata da Shifu Stefano Stefanelli, è presente in tutta Italia, grazie ai suoi Istruttori qualificati.



E' raccomandato un abbigliamento ginnico (tuta e scarpe da ginnastica).



Per info e prenotazioni msg whatsapp al 3884033418 oppure inviare un'email a anahita.artiorientali@gmail.com.