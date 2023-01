Locorotondo aderisce alla Rete delle Città Marciane

LOCOROTONDO (BA) – Si è svolta sabato 14 gennaio 2023 a Caprarica di Lecce la presentazione della Rassegna delle Corali delle Città Marciane e della neo adesione del Comune di Locorotondo a questa prestigiosa Associazione, grazie al culto di San Marco Evangelista.A rappresentare il Comune di Locorotondo è stato delegato il concittadino Sante Calaprico, Presidente dell'Associazione Carabinieri “Farulla” - Sezione di Locorotondo e residente nella contrada di San Marco.“Sono orgoglioso – commenta il Primo Cittadino Antonio Bufano – di annunciare l'adesione alla Rete delle Città Marciane con l'obiettivo di promuovere il culto antico di devozione a San Marco Evangelista e di dare visibilità ai territorio, attraverso un continuo scambio interistituzionale, delle bellezze storico-artistiche e delle produzioni eno- gastronomiche dei Comuni aderenti. Favorendo, dunque, la crescita della comunità dal punto di vista religioso, culturale, turistico ed economico.Alla base di ogni comunità c'è la compartecipazione, la dedizione, la collaborazione ed ogni cittadino dovrebbe essere mosso da questi principi, per questo la mia personale scelta per rappresentare Locorotondo, e soprattutto San Marco, è ricaduta sul concittadino e amico Sante Calaprico.Che l'esperienza di condivisione vissuta lo scorso sabato – conclude il Primo Cittadino – faccia da guida per le future collaborazioni che si instaureranno tra i Comuni delle Città Marciane”.