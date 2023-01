Maltempo: 15 eventi estremi, da tromba d’aria a bufere

ROMA - In un solo giorno si sono abbattuti sull’Italia ben 15 eventi estremi dalla tromba d’aria a Valmontone nel Lazio alle bufere di vento fino alla grandine e ai violenti temporali che si sono abbattuti a macchia di leopardo nel centro sud con gravi danni nei centri urbani ed in campagna. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’ondata di maltempo che ha provocato frane, smottamenti ed esondazioni con interi campi frutteti, vigneti ed ortaggi allagati.

Se nel Lazio a Viterbo è esondato il fiume Flora a Montaldo in Campania la Coldiretti segnala l’esondazione del fiume Volturno nell’Alto Casertano con l’allagamento di campagne e frutteti mentre il fiume Calore a Benevento è esondato tra Solopaca e Paupisi, invadendo i vigneti, danneggiati nei punti più prossimi alle sponde. Le manifestazioni temporalesche violente – precisa la Coldiretti – si sono quindi abbattute su terreni secchi che non riescono ad assorbire l’acqua che cade e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti.

La tendenza alla tropicalizzazione del clima si accompagna infatti un territorio reso piu’ fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con oltre 9 comuni su 10 in Italia (il 93,9% del totale) che hanno parte di aree a rischio idrogeologico per frane ed alluvioni, secondo dati Ispra. L’agricoltura – conclude la Coldiretti – è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con i danni provocati dalla siccità e dal maltempo che hanno superato nel 2022 a livello nazionale i 6 miliardi di euro.