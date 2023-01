Natale a Putignano: gli eventi del 5 e 6 gennaio

PUTIGNANO (BA) - Vicoli e slarghi addobbati a festa, musica, appuntamenti con i libri, mostre, la discesa della befana. Tra atmosfere e suggestioni natalizie, la città di Putignano è pronta a celebrare l’Epifania con una due giorni di eventi per grandi e bambini.Giovedì 5 gennaio si comincia il pomeriggio (ore 17:00, Biblioteca Comunale – sala Bi.A.) con “E tutti videro una stella”, letture ad alta voce sotto l’albero e laboratorio “Una calza piena di doni” per bambini dai 3 ai 10 anni a cura dei Lettori volontari di Bi.A. Alle 19:30 torna in piazza Plebiscito la suggestiva discesa della Befana dal campanile della chiesa di san Pietro, col suo sacco pieno di caramelle, a cura dall’associazione Gruppo Ricerche Carsiche. La serata si conclude alle ore 20:00 nella chiesa di san Pietro con il concerto di musica da camera “Natale: resta con me” a cura dell’associazione Musica d’incanto.Venerdì 6 gennaio si festeggia l’Epifania con un doppio appuntamento. Da mattina a sera il chiostro del Palazzo Comunale di Putignano ospiterà “UNA Epifania Insieme”, musica dal vivo, enogastronomia, intrattenimento per grandi e bambini in attesa dell’arrivo della Befana nella sua casa incantata. L’evento, curato dall’associazione culturale Farinella e patrocinato dal Comune di Putignano – Assessorato alla Cultura, prevede la mattina (ore 10:00-12:00) intrattenimento con gli Amici di Cip e Ciop e laboratori creativi, il pomeriggio (dalle ore 17:00) incontro con la Befana, giochi di luce e l’esibizione dell’Apulian Sax Quartet. Sempre venerdì 6 gennaio, al Museo Civico “Romanazzi Carducci” (piazza Plebiscito) va in scena “Cantami e raccontami – Spettacolo liberamente tratto dal romanzo Le campane di Charles Dickens” a cura dell’associazione culturale La Zizzania. Un viaggio nel nuovo anno, annunciato dalle campane, dello sparuto Trotty, perennemente in attesa di pacchi o messaggi da recapitare. Tre le esibizioni in programma, alle ore 17:00, 18:00 e 19:00. Posti limitati. Ingresso libero previa prenotazione alla mail musap@comune.putignano.ba.it.Fino al 6 gennaio visitabili le mostre “Le forme dei metalli”, personale di opere in metallo forgiato realizzate dall’artigiano putignanese Vito Capozza al Museo Civico “Romanazzi Carducci”, e “Seguendo una cometa”, presepe artistico realizzato da Luigia Bressan al chiostro della Biblioteca Comunale.