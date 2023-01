Presentata la Fòcara di Novoli

BARI - La consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali, Grazia Di Bari, ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa di “Palpiti Popolari - Radici Sacre e Fuochi Profani” , per presentare l’evento di accensione della Fòcara di Novoli (Le) in programma il 16 gennaio 2023.“La Fòcara di Novoli - dichiara Di Bari - per la sua bellezza e singolarità attrae visitatori e pellegrini da ogni parte della provincia e non solo. L’iniziativa che abbiamo presentato è ampia e si articola in una pluralità di eventi, con un calendario ricco di appuntamenti, come riti religiosi, luminarie, mostre, sagra alimentare, concerti bandistici e di musica popolare, convegni. Novoli, infatti, diventerà teatro di grandi spettacoli musicali, artistici e culturali; il tutto senza dimenticare la devozione al Sant’Antonio Abate che rappresenta un elemento identitario per il popolo novolese. Si fondono due temi centrali: il fuoco e le radici che rappresentano l’identità di una comunità.La nostra Puglia, oggi, è vista e scoperta proprio attraverso i riti del Fuoco tra cultura e musica. La musica è patrimonio culturale immateriale. Il patrimonio culturale, infatti, non è solo monumenti e collezioni di oggetti ma è anche tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati: musica, espressioni orali, incluso il linguaggio, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste. E proprio su queste basi e su impulso della Convenzione UNESCO adottata nel 2003 (e ratificata dall’Italia nel 2007), che ha tra i suoi obiettivi prioritari l’attuazione di misure atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni, la Regione nel 2021 ha approvato una legge specifica per la salvaguardia e messa in rete del nostro patrimonio culturale immateriale.Il tutto in linea con le previsioni di ‘Piiil: Piano Strategico Regionale’ che si pone l'obiettivo di creare un modello gestionale che riesca a rendere vivo il suo patrimonio, coinvolgendo gli operatori della cultura in maniera tale da generare nuova occupazione passando per nuovi processi innovativi. Il nostro patrimonio materiale e immateriale è una vera e propria risorsa del territorio, capace di fornire un vantaggio specifico, a livello collettivo, non solo per il miglioramento della qualità di vita delle comunità locali, bensì quale fattore di crescita economica sostenibile e sviluppo territoriale”.Per informazioni sul programma: https://focaranovoli.it/