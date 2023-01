Lorocotondo, progetto Sircles-Italia: incontro con gli studenti dell'I.I.S.S. 'Basile Caramia'

LOCOROTONDO (BA) – Si è svolto oggi, martedì 31 gennaio 2023, presso l'Auditorium Boccardi dell'I.I.S.S. "Basile Caramia – Gigante" di Locorotondo l'incontro del progetto Sircles-Italia rivolto agli alunni del triennio (3°, 4° e 5° superiore). Il progetto SIRCLES – Supporting Circular Economy Opportunities for Employment and Social Inclusion ha l'obiettivo principale di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore dei rifiuti organici, oltre che sensibilizzare l'intera cittadinanza. – Si è svolto oggi, martedì 31 gennaio 2023, presso l'Auditorium Boccardi dell'I.I.S.S. "Basile Caramia – Gigante" di Locorotondo l'incontro del progetto Sircles-Italia rivolto agli alunni del triennio (3°, 4° e 5° superiore). Il progetto SIRCLES – Supporting Circular Economy Opportunities for Employment and Social Inclusion ha l'obiettivo principale di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore dei rifiuti organici, oltre che sensibilizzare l'intera cittadinanza.





"Il progetto Sircles-Italia - dichiara l’Assessore all’Ambiente Vitantonio Speciale – è stato avviato da tempo, anche attraverso attività di coinvolgimento della popolazione locorotondese con banchetti informativi e con interviste in strada finalizzate a rilevare le abitudini quotidiane, le conoscenze e le modalità di conferimento dei rifiuti organici da parte delle utenze domestiche della Valle d'Itria. L'ambiente è un settore che non ammette pause perchè in continua evoluzione. Mantenere elevata l'attenzione dei cittadini ed in particolare dei ragazzi in età scolare è il modo più efficace per coltivare il rispetto per il territorio. La corretta gestione e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti sono necessarie perchè il cambiamento accada".