San Ferdinando di Puglia, 27 gennaio la chiesa 'grande' compie 60 anni: quattro giorni di eventi storico-culturali

"Il 27 gennaio 2023 ricorre il 60° anniversario della inaugurazione della nostra chiesa parrocchiale, la chiesa grande, - ricostruita dopo la demolizione della chiesa vecchia, è un anniversario che ci riporta con la memoria al 1° maggio 1948, quando si diede il primo colpo di piccone alla vecchia chiesa, che in quattro e quattr’otto scomparve, - continua Don Mimmo - è un traguardo importante e lo celebriamo con gratitudine ma anche con un po’ di commozione. Da oltre trent’anni la storia della chiesa grande del nostro paese è intrecciata con il mio cammino di fede e il mio ministero presbiterale condiviso con voi con passione sempre nuova. Sono stati anni intensi di guida pastorale legati al percorso di crescita spirituale della comunità e alle incombenze relative ai diversi interventi di completamento, ristrutturazione e abbellimento del complesso parrocchiale per renderlo sempre più dignitoso e accogliente, grazie alla munificenza e solerzia di tutti".





In occasione del 60^ anniversario della ricostruzione della Chiesa saranno realizzati eventi storico-culturali dal 26 al 30 gennaio. Cerimonia solenne il 27 gennaio ore 20,30 con la Concelebrazione eucaristica con i presbiteri della città presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo.

La Città di San Ferdinando di Puglia per il 27 gennaio sarà in festa per festeggiare i 60 anni della ricostruzione e apertura al culto della Chiesa Matrice chiamata Chiesa Grande. L’annuncio viene dato alla comunità ecclesiale da Don Mimmo Marrone, parroco di San Ferdinando Re.