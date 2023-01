Serie C: il Monopoli vince 1-0 al Veneziani con la Juve Stabia





Nel secondo tempo al 16’ il Monopoli passa in vantaggio con Mulè con una conclusione al volo di destro. Al 33’ Giannotti dei biancoverdi con un siluro di sinistro da fuori area non inquadra la porta.





Successo importante per la squadra allenata da Giuseppe Pancaro. Il Monopoli è ottavo con 30 punti, raggiunge il Giugliano ed è in zona play off.

- Nel posticipo della ventitreesima giornata del girone C di Serie C il Monopoli vince 1-0 al “Veneziani” con la Juve Stabia. Nel primo tempo all’8’ D’ Agostino dei campani va vicino al gol. Al 10’ Starita dei biancoverdi pugliesi sfiora la rete. Al 35’ Berardocco della Juve Stabia non concretizza una buona occasione.