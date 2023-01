Taranto: domenica 29 gennaio Anbeta Toromani in "Preludes" al Teatro Fusco

TARANTO - Ha registrato il preannunciato "Sold Out", con notevole anticipo sulla data in calendario, l’attesissimo "Preludes", spettacolo di danza con Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez, in scena la prossima domenica, 29 Gennaio alle 18.00, al Teatro Fusco di Taranto. - Ha registrato il preannunciato "Sold Out", con notevole anticipo sulla data in calendario, l’attesissimo "Preludes", spettacolo di danza con Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez, in scena la prossima domenica, 29 Gennaio alle 18.00, al Teatro Fusco di Taranto.





Organizzato dagli Amici della Musica "Arcangelo Speranza" nell’ambito della 79ª Stagione Concertistica, che si avvale dei patrocini del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Taranto, "Preludes" è il titolo di questo spettacolo raffinato ed emozionante, costruito attorno al "preludio", una breve ouverture suonata d'abitudine in epoca barocca per riscaldare lo strumento prima di eseguire il brano principale; da semplice forma di esercizio assunse poi connotati complessi in Bach, divenendo infine un brano autonomo e distintivo con Chopin e Debussy.

In "Preludes" musica e danza si fondono per dar vita a uno spettacolo elegante ed appassionante. I Preludi più significativi di Chopin, Debussy, Rachmaninov e Bach vengono suonati sulla scena dalla giovane e affermata pianista Costanza Principe, mentre i tre ballerini danzano le coreografie di Massimo Moricone, talento cui sono stati riconosciuti numerosi premi internazionali. Completa il programma una creazione artistica sulla celebre Ciaccona in re minore di Bach nella trascrizione per pianoforte di Ferruccio Busoni. I costumi di Luca Dall'Alpi e il disegno luci di Claudio Schmid costituiscono il valore aggiunto che rende lo spettacolo una vera opera d'arte.

Il pubblico in sala potrà apprezzare dal vivo la bravura di Anbeta Toromani, divenuta nota per aver partecipato nel 2002 alla trasmissione televisiva "Saranno Famosi" di Maria De Filippi, dove poi è rimasta come prima ballerina e quindi come giudice, conquistando rapidamente popolarità e consensi.

Insieme a lei danzeranno Alessandro Macario, suo compagno di danza e di vita, che ha fatto parte della compagnia del Teatro alla Scala ed ha danzato in diversi ruoli principali anche presso i principali teatri italiani e Amilcar Moret Gonzalez, già primo ballerino presso balletti internazionali oltre che danzatore professionista e insegnante sempre nel format della De Filippi.

Info e prevendite: liveticket.it – Amici della Musica, via Abruzzo 61 – Tel. 0997303972 - 3293462658